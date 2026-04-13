توضیحات عراقچی در مورد مذاکرات اسلامآباد؛
تنها چندگام تا تفاهم؛زیادهخواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شدیم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت:درست در زمانی که تنها چند گام تا «تفاهمنامه اسلامآباد» فاصله وجود داشت، با زیادهخواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شدیم.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره مذاکرات اسلام آباد نوشت:
در جریان مذاکرات فشردهای که در بالاترین سطح طی ۴۷ سال گذشته برگزار شد، ایران با حسن نیت وارد مذاکره با ایالات متحده شد تا به جنگ پایان دهد.
اما درست در زمانی که تنها چند گام تا «تفاهمنامه اسلامآباد» فاصله وجود داشت، با زیادهخواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شدیم
ظاهراً هیچ درسی گرفته نمیشود.
حسن نیت، حسن نیت میآفریند؛
دشمنی، دشمنی میآورد.