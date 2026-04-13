به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در واکنش به تهدید ترامپ برای محاصره دریایی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الغریق یتشبث بکل حشیش» (کسی که در حال غرق شدن است به هر علفی چنگ می زند).