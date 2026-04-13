خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ظریف:

بدترین قماربازان کسانی هستند که نمی‌دانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند

کد خبر : 1772730
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه پیشین ایران گفت: بدترین قماربازان کسانی هستند که نمی‌دانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در واکنش به تهدید ترامپ برای محاصره دریایی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الغریق یتشبث بکل حشیش» (کسی که در حال غرق شدن است به هر علفی چنگ می زند).

وی گفت: «محاصره نظامی تنگه هرمز ـ که بسته نیست ـ برای کمک به اقتصاد جهانی. این یک شاهکار دیگر «هنر معامله» است؟»

وزیر خارجه پیشین کشورمان خاطرنشان کرد: «بدترین قماربازان کسانی هستند که نمی‌دانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار