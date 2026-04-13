بدترین قماربازان کسانی هستند که نمیدانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند
وزیر خارجه پیشین ایران گفت: بدترین قماربازان کسانی هستند که نمیدانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در واکنش به تهدید ترامپ برای محاصره دریایی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الغریق یتشبث بکل حشیش» (کسی که در حال غرق شدن است به هر علفی چنگ می زند).
وی گفت: «محاصره نظامی تنگه هرمز ـ که بسته نیست ـ برای کمک به اقتصاد جهانی. این یک شاهکار دیگر «هنر معامله» است؟»
وزیر خارجه پیشین کشورمان خاطرنشان کرد: «بدترین قماربازان کسانی هستند که نمیدانند چه زمانی باید از سر میز بازنده بلند شوند.»