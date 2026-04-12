دولت ۲۳ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۹:۰۶

پزشکیان:

‌اگر دولت آمریکا به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راه‌هایی برای دستیابی به توافق پیدا می‌شود

‌پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: اگر دولت آمریکا دست از تمامیت‌خواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راه‌هایی برای دستیابی به توافق پیدا می‌شود