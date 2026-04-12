پزشکیان:
اگر دولت آمریکا به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راههایی برای دستیابی به توافق پیدا میشود
کد خبر : 1772700
پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: اگر دولت آمریکا دست از تمامیتخواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راههایی برای دستیابی به توافق پیدا میشود
به گزارش ایلنا مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اگر دولت آمریکا دست از تمامیتخواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راههایی برای دستیابی به توافق پیدا میشود.
به اعضای هیئت مذاکره کننده به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر قالیباف خدا قوت میگویم.