رئیس هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم در پیامشان فرمودند این حضور کمک زیادی به دفاع ما از حقوق ملت ایران کرد و بیشتر از این کمک اثری بود که در طرف مقابل برای درک و شناخت بهتر از انقلاب ما داشت که شخصاً اثر آن را دیدم.

وی با تاکید بر اینکه ما به ادامه این حضور نیاز داریم تا به دیپلماسی اقتدار قوت بخشد، افزود: گفت‌وگوهای بسیار فشرده، جدی و چالشی داشتیم؛ هیئت ما با بهره‌مندی از کارشناسان توانمندی که در آن حضور داشتند با نگاهی جامع و متنوع در کنار همکاری تیمی، ابتکارات بسیار خوبی برای نشان دادن حسن نیت ایران طراحی کردند که این امر منجر به پیشرفت در مذاکرات شد.

رئیس مجلس اضافه کرد: ما از اول اعلام کردیم که به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، دیوار بی‌اعتمادی ما ۷۷ ساله است و آنها در کمتر از یک سال گذشته دو بار در میان مذاکرات به ما حمله کردند، پس آن‌ها هستند که باید اعتماد ما را جلب کنند. البته روشن است که جلب اعتماد ما به دلیل بدعهدی آنها امری دشوار و زمان‌بر است ولی آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند آمادگی این جلب اعتماد را دارند یا نه. اتفاقی که در این دور کمتر از آنها دیدیم.

قالیباف تاکید کرد: به هر حال ملت ایران مسیر خود به سوی موفقیت را با شتاب پیش می‌برد و در این راه فقط متکی به خدای متعال و توان خویش است.

رئیس هیئت ایرانی "میناب ۱۶۸" هچنین در پاسخ به سوالی درباره ترکیب تیم مذاکره کننده و کارشناسی ایران در این مذاکرات گفت: هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ یک هیئت ملی بود و به رغم تفاوت سلیقه‌هایی که وجود داشت انصافاً همه در پاسداری از حقوق ملت ایران همدل، جدی و خلاق بودند همانگونه که امروز مردم ما در مقابل دشمن یکپارچه و همدل ایستاده‌اند.

قالیباف افزود: از هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ تشکر می‌کنم و به همه خدا قوت می‌گویم که این گفت‌وگوهای ممتد در بیش از ۲۰ ساعت را انجام دادند، همچنین از شما خبرنگاران رسانه‌ها و تحلیلگران محترم هم تشکر می‌کنم حسن کار شما در این دور این بود که توانستید عملیات روانی دشمن را خنثی و صدای ملت ایران را به دنیا برساند.

قالیباف همچنین در پاسخ به مواضع جدید ترامپ علیه ایران گفت: این قبیل تهدیدها روی ملت ایران اثر ندارد ما ثابت کرده‌ایم که این یک شعار نیست و دنیا این را با چشم خود دید. ما به همه نشان دادیم که دشمن ملت ایران به چه استیصالی رسید، ما ثابت کردیم با تهدید تسلیم نمی‌شویم و ملت ایران در طول ۴٧ سال انقلاب خود در همه صحنه‌های نظامی، تحریم اقتصادی، فشار سیاسی و از این قبیل، این را در عمل نشان داده است.

وی در ادامه تاکید کرد: آمریکا اگر بخواهد برای خود پنجره خروجی پیدا کند همان‌طور که گفتم تنها راهش این است که تصمیم بگیرد و اعتماد ملت ایران را جلب کند، شما بدهکار ملت ایران هستید و هنوز خیلی باید تلاش کنید تا جبران مافات کنید.

قالیباف در پایان با بیان اینکه ملت ایران از تمدن بالایی برخوردار است، خطاب به ترامپ خاطرنشان کرد: اگر بجنگید، می‌جنگیم و اگر با منطق جلو بیایید با منطق برخورد می‌کنیم. ما زیر بار هیچ تهدیدی نمی‌رویم؛ بار دیگر اراده ما را امتحان کنند تا درس بزرگ‌تری به آن‌ها بدهیم.