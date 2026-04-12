تامین امنیت انتخابات شوراها از اهمیت مضاعفی برخوردار است

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تاکید بر اهمیت نقش شوراهای اسلامی در اداره امور شهرها و روستاها بیان کرد: نظر به شرایط کنونی کشور، تامین امنیت انتخابات از اهمیت مضاعفی برخوردار است و باید همه شرایط و الزامات امنیتی در فرآیند برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

محمد صالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت مراحل انتخابات مطابق جدول زمانبندی قانونی گفت: همه تمهیدات اجرایی و نظارتی انتخابات مطابق زمانبندی قانونی در حال پیشرفت است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط امنیتی کشور افزود: تامین سلامت و امنیت انتخابات اولویت مهم همه دستگاه های اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی درگیر در امر انتخابات است.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه ۱۱ اردیبهشت در سراسر کشور برگزار خواهد شد.