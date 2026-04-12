حضور حضرتی در منزل مدیرکل فقید مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ
کد خبر : 1772635
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با حضور در منزل مدیرکل فقید مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت این مدیر فرهنگی را به خانواده وی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با حضور در منزل علیرضا شیروی مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگذشت این مدیر فرهنگی را به خانواده و همسر وی تسلیت گفت.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ضمن تسلی خاطر به خانواده مرحوم شیروی، با اشاره به تلاشهای بیوقفه وی در حوزه خبر و روایتسازی او به ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و جنایت میناب، یاد و خاطره این مدیر فرهنگی متعهد به کار را گرامی داشت.