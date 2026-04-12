به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص تحولات منطقه متعاقب تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اعلام آتش‌بس جاری و برگزاری مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان به تبادل نظر پرداختند.

رئیس جمهور در این گفت‌وگو ضمن تبریک عید پاک مسیحیان به رئیس جمهور روسیه، از پیام‌های همدلانه و اعلام همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم روسیه با ایران در خلال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تقدیر کرد و حمایت‌ها و مواضع اصولی روسیه در حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، به ویژه تصمیم مسئولانه این کشور در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را اقدامی ارزشمند در جلوگیری از تشدید تنش در منطقه توصیف کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه همتای روس خود را در جریان مذاکرات صورت گرفته بین ایران و آمریکا با میانجی‌گری دولت پاکستان قرار داد و بزرگ‌ترین مانع در جهت دستیابی به یک توافق عادلانه را وجود استانداردهای دوگانه و تمامیت‌خواهی طرف آمریکایی دانست.

رئیس جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق متوازن و منصفانه که متضمن صلح و امنیت پایدار در منطقه باشد، آمادگی کامل دارد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه خط قرمز ما منافع ملی و حقوق ملت ایران است افزود: اگر آمریکا به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی پایبند باشد، رسیدن به توافق دور از دسترس نیست.

رئیس جمهوری در ادامه، کشورهای حاشیه خلیج فارس را برادران ایران توصیف کرد و با ابراز تأسف از استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و مراکز نظامی مستقر در قلمرو این کشورها برای تهاجم نظامی علیه ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با همسایگان خود، در جهت دستیابی به صلح و امنیت درون‌زای منطقه، بدون حضور و دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای مشارکت و همکاری کند.

رئیس جمهور روسیه نیز در این گفت‌وگو ضمن قدردانی از دکتر پزشکیان و ابلاغ پیام همبستگی، همراهی و پشتیبانی روسیه از مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران، بر حمایت روسیه از فرایندهای دیپلماتیک برای حل و فصل سیاسی بحران جاری تأکید کرد و آمادگی کشورش برای بکارگیری ظرفیت‌ها و تداوم کمک به یافتن راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک در مسیر حل‌وفصل تنش و همچنین ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های فعال را اعلام کرد.

ولادیمیر پوتین با انتقاد جدی از مواضع و استانداردهای دوگانه طرف‌های غربی، بر لزوم احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تأکید کرد و مواضع به‌حق طرف ایرانی از جمله در زمینه جبران خسارت‌های وارد شده در تجاوز نظامی علیه ایران و دریافت تضمین‌های امنیتی درازمدت برای عدم تکرار تجاوز را مورد تأکید قرار داد.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران و روسیه، بر توسعه همکاری‌های مختلف درچارچوب معاهده جامع راهبردی و نیز تداوم همکاری نزدیک دو کشور در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

در جریان بررسی مسائل جاری دوجانبه، دو طرف بر عزم متقابل برای تقویت همکاری‌های همه‌جانبه بر اساس حسن همجواری میان روسیه و ایران تأکید کردند.

