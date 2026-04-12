حضرتی:

صنعت آب و برق نمره قبولی در جنگ رمضان کسب کرده است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه مجموعه وزارت نیرو در جنگ رمضان نمره عالی کسب کرد، بر نقش موثر اطلاع رسانی در افزایش اعتماد عمومی به صنعت آب و برق تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی روز یکشنبه در دیدار با مدیران روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور، با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در دوره ۴۰ روزه جنگ رمضان، گفت: وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب و برق در این دوره نمره عالی کسب کرد.

وی افزود: باید بر کارایی بالای سازمان دولت و وزارتخانه‌ها در حل بحران‌ها در زمان جنگ و ترمیم خسارت‌ها تاکید و اطلاع‌رسانی کرد.

حضرتی با بیان اینکه با فرض اتمام جنگ باید روایت سازندگی در همه دستگاه‌های درگیر به ویژه خدمات‌رسان و توسعه‌محور آغاز شود، خاطرنشان کرد: باید ساخت مستندها و محتواهای اطلاع‌رسانی فاخر و هنرمندانه انجام شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: اینکه در چنین جنگی خاموشی طولانی مدت و قطع آب و برق اتفاق نیفتاد را باید با جزئیات برای مردم اعلام کرد.

وی همچنین بر لزوم تمرکز بر جمع‌بندی تجارب جنگ اشاره کرد و گفت: باید علاوه بر کارهای انجام شده، تجربه‌نگاری کارهای انجام شده را نیز انجام دهیم.

حضرتی در پایان بر ادامه قدرتمندانه اطلاع‌رسانی در رسانه ملی و فضای مجازی تأکید کرد و افزود: برای این امر باید برنامه داشته باشیم و با انسجام اقدام کنیم.

 

