صنعت آب و برق نمره قبولی در جنگ رمضان کسب کرده است

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی روز یکشنبه در دیدار با مدیران روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور، با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در دوره ۴۰ روزه جنگ رمضان، گفت: وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب و برق در این دوره نمره عالی کسب کرد.

وی افزود: باید بر کارایی بالای سازمان دولت و وزارتخانه‌ها در حل بحران‌ها در زمان جنگ و ترمیم خسارت‌ها تاکید و اطلاع‌رسانی کرد.

حضرتی با بیان اینکه با فرض اتمام جنگ باید روایت سازندگی در همه دستگاه‌های درگیر به ویژه خدمات‌رسان و توسعه‌محور آغاز شود، خاطرنشان کرد: باید ساخت مستندها و محتواهای اطلاع‌رسانی فاخر و هنرمندانه انجام شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: اینکه در چنین جنگی خاموشی طولانی مدت و قطع آب و برق اتفاق نیفتاد را باید با جزئیات برای مردم اعلام کرد.

وی همچنین بر لزوم تمرکز بر جمع‌بندی تجارب جنگ اشاره کرد و گفت: باید علاوه بر کارهای انجام شده، تجربه‌نگاری کارهای انجام شده را نیز انجام دهیم.

حضرتی در پایان بر ادامه قدرتمندانه اطلاع‌رسانی در رسانه ملی و فضای مجازی تأکید کرد و افزود: برای این امر باید برنامه داشته باشیم و با انسجام اقدام کنیم.

