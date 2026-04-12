موافقت ایران و آمریکا با پیشنهاد پاکستان برای برگزاری دوربعدی مذاکرات
به گزارش ایلنا، به نقل از کانال پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ با پیشنهاد پاکستان و با قبول هیاتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا، ادامه مذاکرات با میانجیگری پاکستان برای یک دور دیگر و پس از وقفهای در روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است ساعتی پیش مذاکرات هیاتهای ایرانی و آمریکایی با میانجیگری پاکستان پس از ۱۴ ساعت به پایان رسید و تیمهای فنی دو طرف درحال تبادل متنهای کارشناسی بودند.