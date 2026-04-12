سردار قاآنی:
جبهه مقاومت یک پارچه و منسجم است
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: فرهنگ مقاومت به نحوی است که هر چه فشار بیشتری را تحمل کنند مستحکمتر و قویتر میشود.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جبهه مقاومت یک پارچه و منسجم است و وحدت و انسجام آن بینظیر است رژیم صهیونیستی تصور میکند با فشار به مقاومت و شهادت آنها و مردم مظلوم و بیگناه موجب شکست یا ضعف یا تسلیم آنها میشود.
فرهنگ مقاومت به نحوی است که هر چه فشار بیشتری را تحمل کنند مستحکمتر و قویتر میشود.
امروز مقاومت قویتر و منسجمتر از هر زمان دیگر است.