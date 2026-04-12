تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه می شود

به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.