خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندهی نیروی دریایی سپاه:

تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه می شود

تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه می شود
کد خبر : 1772271
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید: نیروی دریایی سپاه با اقتدار کامل مدیریت هوشمند تنگه هرمز را در اختیار دارد و اجازه عبور برابر ضوابط خاص صرفا به شناورهای غیر نظامی داده می شود.

این اطلاعیه خاطرنشان می سازد: اخبار منتشره در خصوص عبور شناورهای آمریکایی از تنگه تکذیب می‌شود و با هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی با قاطعیت کامل برخورد سخت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار