نظام توزیع و تأمین کشور بدون نوسان و منظم به فعالیت خود ادامه خواهد داد
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در بازدید و جلسه امروز با وزیر و معاونان وزرات صمت گزارشهای جامعی از وضعیت واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای آسیبدیده از حملات اخیر، دریافت کردم.
به مردم اطمینان میدهم به یاری خدا و همت همکارانم نظام توزیع و تأمین کشور بدون نوسان و در چارچوبی منظم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.