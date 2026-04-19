انارکی در گفتوگو با ایلنا:
کسی حق ندارد موجب ایجاد تردید در میان مردم شود/ امیدواریم تندرویها ناشی از ناآگاهی و جهل باشد نه نفوذیها
مردم این روزها جدا از پوشش و اعتقاداتشان، به خاطر وطن ایستادهاند
نماینده رفسنجان با انتقاد از مخالفت برخی جریانهای تندرو با تصمیم نظام برای مذاکره، تأکید کرد: تندروها بدون دقت و چشم و گوش بسته حرف میزنندمیدواریم که این مسائل ناشی از ناآگاهی و جهل باشد؛ چراکه برخی اوقات نفوذیهایی هستند که بسیار تند صحبت میکنند، ما تابع رهبری هستیم و کسی حق ندارد موجب ایجاد تردید و شک در میان مردم شود.
احمد انارکی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تندروی عدهای علیه ایم مذاکراتی کشورمان علیرغم اینکه تصمیم به مذاکره و آتشبس طبق نظر مقام رهبری و شورای عالی امنیت ملی اتخاد میشود، عنوان کرد: اگر ادعا میکنیم تابع رهبری هستیم، باید از سیاستهای کلی نظام و رهبری پیروی کنیم؛ چه در این دوره و چه در دوره قبل. متأسفانه یک گروهی در کشور فشار زیادی را به جامعه و مردم وارد میکنند؛ بعضاً کسانی که تریبون دارند و هیچ مسئولیتی ندارند، دخالتهای بیجا میکنند. این افراد با احساسات مردم بازی میکنند که این بسیار ناپسند است.
مردم این روزها جدا از پوشش و اعتقاداتشان، به خاطر وطن ایستادهاند
نماینده رفسنجان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور بهترین اتفاق، اتحاد و اراده مردم است، عنوان کرد: میدانیم مردم با همه نگرانیها، مشکلات و بعضاً برخوردهایی که شده بود، امروز آمدند و پای کار ایستادند؛ مردم این روزها جدا از پوشش و اعتقاداتی که دارند، جدا از اینکه از جزو چه گروهی هستند، به خاطر وطن، به خاطر کشور و به خاطر آرمانهایشان آمدند و ایستادهاند.
به این راحتی دست از وطن و خاکمان نمیکشیم
وی با بیان اینکه ما تاریخی داریم که ثابت کرده به این راحتی دست از وطن و خاکمان نمیکشیم، اظهار داشت: این اراده برعکس آن چیزی است که دشمن با دریافت اطلاعات غلط از رژیم نامشروع اسرائیل، فکر میکرد، آنها شاید متوجه شده باشند که به راحتی نمیتوانند بیایند کشور ما را تجزیه کنند و یا به قول خودشان نظام را دچار براندازی کنند؛ اگر دشمنان تاریخ ما را واقعاً یکبار مطالعه کرده بودند، هیچگاه چنین تصوری درباره ما نداشتند.
انارکی عنوان کرد: تا دیروز رهبری و سیاستهای کلی نظام و شعام بر این بود که مذاکره نکنیم و ایستادگی کنیم، اما این آمریکا بود که حمله کرد، ما که تاکنون به کسی حمله نکردهایم، آنها حمله کردند و باید ما میایستادیم و جواب میدادیم. زمانی که این موضوع برای جهانیان روشن شد که این آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که به ما حمله کردند و ما صرفا پاسخ میدهیم، زمانی که اقتدار نظام برایشان اثبات شد، شرایط تغییر کرد.
وی ادامه داد: آمریکا در روزهای اول تصور میکرد که در یک یا دو روز، یک هفته یا چهار هفته میتواند به اهداف خود برسد، اما امروز مشاهده میکنید که شرایط بهگونهای دیگر رقم خورده و هر روز پیچیدهتر شده است. امروز میبینیم که رئیسجمهور آمریکا به صورت لحظهای صحبت میکند و هیچ هدفی هم ندارد؛ یک روز میگوید من تنگه هرمز را باز میکنم و فردا میگوید اصلاً قرار نیست که آمریکا تنگه هرمز را باز کند.
هر جنگی پایانش صلح است
تندروها چشم و گوش بسته فقط حرف میزنند
امیدواریم تندرویها ناشی از ناآگاهی و جهل باشد نه نفوذیها
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن در ابتدا عنوان میکرد که قصد تغییر رژیم در جمهوری اسلامی را دارد، اما بعداً اظهارات خود را تغییر داد و گفت قرار نبود این کار را انجام دهیم. آمریکا تا دیروز به منطقه میگفت من حافظ امنیت شما هستم، اما بعداً اعلام کرد که این موضوع ارتباطی به من ندارد. یا مثلاً میگفت کشتیها را از تنگه عبور میدهم، اما در ادامه مشخص شد که توانایی تحقق آن را هم ندارد.
وی تاکید کرد: هر جنگی پایانش صلح است و زمانی که ما بر اساس خواستههای خود و شرایطی که تعیین میکنیم، برای مذاکره آماده شویم، هیچ اشکالی ندارد که مذاکره کنیم.
انارکی تاکید کرد: افرادی که تندرو هستند، همواره به کشور آسیب و صدمه وارد کردهاند؛ چه در مجلس، چه در دولت، چه در نهادهای دیگر ضربههای خودشان را زدهاند. این افراد بدون دقت و چشم و گوش بسته حرف میزنند؛ من نمیگویم حرف دشمن را میزنند، اما بسیار از روی جهل صحبت میکنند و سخنانی را میگویند که موجب ناامیدی مردم میشود.
این نماینده مجلس گفت: امیدواریم که این مسائل ناشی از ناآگاهی و جهل باشد؛ چراکه برخی اوقات نفوذیهایی هستند که بسیار تند صحبت میکنند و اگر خدایی نکرده مواردی از نفوذ هم وجود داشته باشد، امیدواریم خداوند آنها را هدایت کند.
کسی حق ندارد موجب ایجاد تردید و شک در میان مردم شود
یکپارچگی مردم برای اقتدار نظام و دستیابی به صلح پایدار ضروری است
تندروها بدانند با تعداد اندکشان نمیتوانند برای مردم تصمیم بگیرند
وی خاطرنشان کرد: ما تابع رهبری هستیم و امروز هم رهبری حضور دارند، مجلس با حضور نمایندگان مردم حضور دارد، دولت حضور دارد و ارکان حاکمیت باید دستور رهبری را درک کنند و کسی حق ندارد موجب ایجاد تردید و شک در میان مردم شود. این یکپارچگی مردم برای اقتدار نظام و دستیابی به صلح پایدار ضروری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تندروها باید بدانند با تعداد اندکشان نمیتوانند برای مردم تصمیم بگیرند، اما صدایشان بلند است و لازم است که کشور بر مواضع خود استوار بایستد تا اینها سر جای خودشان بنشینند و مسئولان بتوانند مسیر خدمت به مردم و اداره کشور را بهدرستی ادامه دهند.