به گزارش ایلنا، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور اولین حکم جایگزین حبس در جهت ارائه خدمات عمومی به آسیب دیدگان از جنگ رمضان به مبلغ ۵ میلیارد ریال در محاکم جزایی ارومیه خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر افزود: در راستای کمک به بازسازی و مرمت آثار جنگ ناجوانمرادنه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، دادگستری آذربایجان غربی با صدور اولین حکم جایگزین حبس در این زمینه طرح صدور احکام جایگزین را برای کمک به مراکز درمانی و امدادی، مدارس و اقشار کم درآمد در دستور کار قضات شریف استان قرار داد.

وی افزود: این حداقل‌ترین کاری هست که برای این مردم بصیر و آگاه که با قاطعیت از رزمندگان اسلام حمایت می‌کنند می‌توان انجام داد و ان شاءالله دادگستری استان آذربایجان غربی در این زمینه پیش رو بوده و با تمام توان و تا زمان پایان این خسارت‌ها و آسیب‌ها این طرح اجرا خواهد شد.

عتباتی افزود: در اجرای این طرح در اولین حکم صادره به میزان ۵ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی دو مدرسه شهدای مکه و هنرستان شهید نادر علیزاده در شهرستان ارومیه با حکم قاضی، اختصاص یافت.