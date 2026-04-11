صدور اولین حکم جایگزین حبس در جهت ارائه خدمات عمومی به آسیبدیدگان جنگ به مبلغ ۵ میلیارد ریال به دو مدرسه در ارومیه
به گزارش ایلنا، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور اولین حکم جایگزین حبس در جهت ارائه خدمات عمومی به آسیب دیدگان از جنگ رمضان به مبلغ ۵ میلیارد ریال در محاکم جزایی ارومیه خبر داد.
عتباتی با اعلام این خبر افزود: در راستای کمک به بازسازی و مرمت آثار جنگ ناجوانمرادنه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، دادگستری آذربایجان غربی با صدور اولین حکم جایگزین حبس در این زمینه طرح صدور احکام جایگزین را برای کمک به مراکز درمانی و امدادی، مدارس و اقشار کم درآمد در دستور کار قضات شریف استان قرار داد.
وی افزود: این حداقلترین کاری هست که برای این مردم بصیر و آگاه که با قاطعیت از رزمندگان اسلام حمایت میکنند میتوان انجام داد و ان شاءالله دادگستری استان آذربایجان غربی در این زمینه پیش رو بوده و با تمام توان و تا زمان پایان این خسارتها و آسیبها این طرح اجرا خواهد شد.
عتباتی افزود: در اجرای این طرح در اولین حکم صادره به میزان ۵ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی دو مدرسه شهدای مکه و هنرستان شهید نادر علیزاده در شهرستان ارومیه با حکم قاضی، اختصاص یافت.