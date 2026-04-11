ارائه خدمات حمایتی و مشاوره به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت کشور در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، ارائه بسته‌های تخصصی حمایتی مشاوره‌ای به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ تحمیلی را برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و روانی جامعه ضروری دانست.

به گزارش ایلنا، وضعیت سلامت روان و نحوه ارائه خدمات حمایتی مشاوره به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با حضور زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از استادان حوزه روانشناسی و مشاوره و همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

بهروزآذر در این نشست، با اشاره به وضعیت کشور در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، ارائه بسته‌های تخصصی حمایتی مشاوره‌ای به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ تحمیلی را برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و روانی جامعه ضروری دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان هلال احمر در ارائه خدمات در حوزه سلامت روان و مشاوره و همچنین ظرفیت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این رابطه، بر ضرورت نقش‌آفرینی گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در ارائه خدمات حمایتی و مشاوره تاکید کرد.

در این جلسه که با حضور معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات حمایتی مشاوره‌ای، بکارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه خدمات حمایتی و تقویت سلامت روان، و افزایش آموزش عمومی در این حوزه، ارائه خدمات مشاوره به گروه‌های آسیب‌پذیر و ... از جمله نکاتی بود که در این جلسه، از سوی استادان حوزه روانشناسی و مشاوره مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، همچنین در این جلسه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و... گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه‌های در ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ارائه دادند.

