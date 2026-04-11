به گزارش ایلنا، سردار محمد جعفر اسدی معاون قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به نقش مردم در وادار کردن آمریکا به مذاکره، گفت: ما در جبهه، وظیفه خود را در حد بضاعت‌مان انجام دادیم اما آنچه توانست آمریکا را پای میز مذاکره بنشاند و غده سرطانی را به عقب براند، حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز الگوهای بسیاری از ایران برای آزادی‌خواهان جهان وجود دارد، عنوان کرد: روزی مردم آزاده جهان آثار چگوارا را به عنوان الگویی برای مبارزه با آمریکا مطالعه می‌کردند اما امروز الگوهایی نظیر شهیدان سلیمانی، سلامی و خادمی را داریم.

معاون قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) همچنین با اشاره به عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به لطف خدا این انقلاب آنچنان چینش شده که اگر ۱۰ نفر از فرماندهان ما را هم بزنند، فرد رده یازدهمی کار خود را بلد است و آن را به خوبی انجام می‌دهد؛ امام شهیدمان این نیروها را تربیت کردند و فرمودند که حداقل باید ۵ رده وجود داشته باشد؛ این در حالی است که دشمن بدبخت ما فکر می‌کند که وقتی اولی و دومی را زد، دیگر همه چیز تمام می‌شود.

سردار اسدی ادامه داد: دیدیم که دشمن مسئول و جانشین را زده است یعنی آقای رشید و آقای شادمانی را به شهادت رساندند اما ذره‌ای خدشه به میدان وارد نشد و آقای عبداللهی آمد؛ حال اگر سرلشکر عبداللهی را هم بزنند که انشاءالله نمی‌توانند این کار را بکنند، نفرات سوم نفر چهارمی هم هستند.