سردار اسدی: حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها، آمریکا را به مذاکره وادار کرد

سردار اسدی: حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها، آمریکا را به مذاکره وادار کرد
معاون قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اظهارکرد: ما در جبهه، وظیفه خود را در حد بضاعت‌مان انجام دادیم اما آنچه توانست آمریکا را پای میز مذاکره بنشاند و غده سرطانی را به عقب براند، حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها بود.

به گزارش ایلنا، سردار محمد جعفر اسدی معاون قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به نقش مردم در وادار کردن آمریکا به مذاکره، گفت: ما در جبهه، وظیفه خود را در حد بضاعت‌مان انجام دادیم اما آنچه توانست آمریکا را پای میز مذاکره بنشاند و غده سرطانی را به عقب براند، حضور قهرمانانه مردم در خیابان‌ها بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز الگوهای بسیاری از ایران برای آزادی‌خواهان جهان وجود دارد، عنوان کرد: روزی مردم آزاده جهان آثار چگوارا را به عنوان الگویی برای مبارزه با آمریکا مطالعه می‌کردند اما امروز الگوهایی نظیر شهیدان سلیمانی، سلامی و خادمی را داریم.

معاون قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) همچنین با اشاره به عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به لطف خدا این انقلاب آنچنان چینش شده که اگر ۱۰ نفر از فرماندهان ما را هم بزنند، فرد رده یازدهمی کار خود را بلد است و آن را به خوبی انجام می‌دهد؛ امام شهیدمان این نیروها را تربیت کردند و فرمودند که حداقل باید ۵ رده وجود داشته باشد؛ این در حالی است که دشمن بدبخت ما فکر می‌کند که وقتی اولی و دومی را زد، دیگر همه چیز تمام می‌شود.

سردار اسدی ادامه داد: دیدیم که دشمن مسئول و جانشین را زده است یعنی آقای رشید و آقای شادمانی را به شهادت رساندند اما ذره‌ای خدشه به میدان وارد نشد و آقای عبداللهی آمد؛ حال اگر سرلشکر عبداللهی را هم بزنند که انشاءالله نمی‌توانند این کار را بکنند، نفرات سوم نفر چهارمی هم هستند.

