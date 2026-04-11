دلنوشته مخبر به مناسبت ایام اربعین شهادت رهبر انقلاب

مشاور مقام معظم رهبری در اربعین شهادت قائد ملت نوشت: چهل روز از شهادت جانگدازت گذشت؛ لحظه ای نتوانسته ایم نبودنت را حتی در ذهنمان تصور نماییم.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر به مناسبت اربعین شهادت مقام معظم رهبری در یادداشتی نوشت:

چهل روز از شهادت جانگدازت گذشت؛ لحظه ای نتوانسته ایم نبودنت را حتی در ذهنمان تصور نماییم. حسرت نبودن و ندیدن ثمره چند دهه زحمات و تدابیرتان که امروز با مجاهدت فرزندانت در میدان و خیابان به بار نشسته و ابرقدرت بی رقیب عصر حاضر را به خاک مذلت نشانده است، داغ دلمان را شعله ورتر می‌سازد.

عنایت خداوند، بعثت مردم و رهبری نورچشم شما و مردم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) وسیله تسکین ماست.

یقین داریم مثل حیات طیبه‌ات در قرب الهی دعاگوی ملت و کشور هستید و ان شاالله آینده ای روشن در پیش روست

 

