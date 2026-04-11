دستگیری ۱۲۳ عنصر وابسته به موساد و شبکههای سلطنتطلب در ۳ استان
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیهای از اجرای عملیات هماهنگ در استانهای همدان، سمنان و گیلان خبر داد که منجر به دستگیری ۱۲۳ نفر از عوامل وابسته به سرویسهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شبکههای سلطنتطلب شد.
بر اساس این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه استان همدان موفق شد ۱۸ نفر را در قالب چندین شبکه مرتبط با جریان سلطنتطلبی، عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و عوامل رسانهای بازداشت کند. این هستهها قصد داشتند با ارسال اطلاعات مراکز حساس، اقدامات خرابکارانه و ایذایی انجام دهند. در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیری سلاح گرم و مهمات کشف و ضبط شد.
همچنین سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان، دو جاسوس مرتبط با سرویس جاسوسی موساد را شناسایی و دستگیر کرد. این دو نفر از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکنون، بهطور مکرر با یک افسر اطلاعاتی موساد در ارتباط بوده و اطلاعات جمعآوریشده از افراد و اماکن را در اختیار وی قرار میدادند.
در استان گیلان نیز چندین شبکه از مزدوران آمریکایی-صهیونیستی با مجموع ۱۰۲ نفر منهدم شدند. این عناصر قصد ایجاد ناامنی و اقدامات خرابکارانه در شهرها را داشتند که پیش از هرگونه اقدامی بازداشت شدند. از مهمترین بازداشتشدگان در این استان، چهار جاسوس وابسته به موساد هستند که ضمن ارسال اطلاعات طبقهبندیشده و موقعیت مناطق حساس، در فضای مجازی به آموزش اقدامات خشونتآمیز میپرداختند.
علاوه بر این، اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه میافزاید که به ۱۰۰ نفر از افراد محرک و تازهجذبشده به گروههای ضدانقلاب، با اقدامات ارشادی و آگاهسازی تذکر داده شده است.
در پایان از عموم مردم خواسته شده است هرگونه اخبار و گزارشهای مرتبط با تحرکات مشکوک را بلافاصله به شماره ۱۱۴ اطلاع دهند.