آغاز مذاکرات حساس ایران و آمریکا در اسلامآباد؛
پیشرفتهای اولیه در سایه تردید و فشارهای بیرونی
همزمان با آغاز رسمی مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد، رایزنیهای فشرده دیپلماتیک، تأکید بر خطوط قرمز تهران و هشدار نسبت به کارشکنیهای خارجی، این گفتوگوها را به یکی از حساسترین مقاطع تعاملات دو کشور تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه مجلس، گفتوگوهای هیأت ایرانی «میناب ۱۶۸» با نمایندگان آمریکا پیش از ظهر امروز در هتل سرینا اسلامآباد آغاز شد؛ مذاکراتی که در فضایی پیچیده و همراه با سیگنالهای متناقض سیاسی و رسانه ای در حال پیگیری است.
این گفتوگوها در حالی کلید خورد که پیش از این، خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با طرف آمریکایی به اطلاع مقامات پاکستانی، از جمله شهباز شریف نخستوزیر این کشور، رسیده است. بر اساس این چارچوب، هیأت ایرانی با تأکید بر حفظ منافع ملی و حقوق ملت، وارد روند گفت و گوهایی شده که از حساسیت بالایی برخوردار است.
از سویی دیگر، از شب گذشته رایزنیهای فشردهای میان طرفهای ایرانی و پاکستانی انجام شده تا بستر لازم برای پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات خود فراهم شود. منابع آگاه از حصول برخی پیشرفتها در این زمینه خبر میدهند، با این حال همزمان گزارشهایی از تلاش برای اخلال در روند مذاکرات نیز منتشر شده است.
در این میان، برخی تحرکات از سوی رژیم صهیونیستی بهویژه در قالب فضاسازیهای سیاسی و رسانهای، بهعنوان عامل کارشکنی در مسیر گفتوگوها ارزیابی میشود. طرف ایرانی با اشاره به این تحرکات، مسئولیت هرگونه اخلال در روند مذاکرات را متوجه آمریکا دانسته و تأکید دارد که اقدامات رژیم صهیونیستی در هماهنگی با سیاستهای واشنگتن صورت میگیرد.
اما همزمان با آغاز رسمی این گفت وگوها، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز در دیداری جداگانه با «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا، بر اهمیت تعامل سازنده و لزوم دستیابی به راهحلی پایدار برای کاهش تنشها تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به صلحی پایدار و تقویت ثبات در منطقه منجر شود.
این در حالی است که با پایان این دیدار، فضای رسانهای در انتظار انتشار نخستین نتایج و نشانههای عملی از روند گفتوگوها قرار گرفته است. علاوه بر آن ، برخی منابع تأکید دارند که در صورت عدم پذیرش پیششرطهای تعیینشده از سوی ایران، ادامه مذاکرات با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در همین زمینه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در بدو ورود به اسلامآباد، در جمع خبرنگاران با اشاره به سوابق مذاکراتی با آمریکا تصریح کرد: تجربه ما نشان داده که آمریکاییها در میانه مسیر مذاکرات، بارها تعهدات خود را نقض کردهاند. وی با اشاره به حملات صورتگرفته در خلال مذاکرات پیشین، این اقدامات را مصداق بیاعتمادی عمیق به طرف آمریکایی دانست.
قالیباف در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود حسن نیت، فاقد اعتماد به طرف مقابل است، اما اگر آمریکاییها آمادگی یک توافق واقعی و تأمین حقوق ملت ایران را داشته باشند، تهران نیز برای رسیدن به توافق آمادگی خواهد داشت. وی هشدار داد که در صورت تبدیل مذاکرات به ابزاری برای فریب یا نمایش سیاسی، ایران مسیر تحقق حقوق خود را با تکیه بر توان داخلی و ظرفیتهای ملی دنبال خواهد کرد.
در مجموع، گفت وگوهای اسلامآباد در شرایطی در حال برگزاری است که از یکسو نشانههایی از امکان پیشرفت در آن دیده میشود و از سوی دیگر، تحرکات و فشارهای بیرونی، آینده این روند را با ابهاماتی همراه کرده است؛ موضوعی که نتایج نهایی آن در ساعات آینده روشنتر خواهد شد.