غریبآبادی:
این دور از مذاکرات صرفا گفتوگو نیست؛ بلکه مطالبه جمهوری اسلامی ایران است
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم غریبآبادی درباره مذاکرات اسلام آباد میان ایران و ایالات متحده گفت: این دوره از گفتوگوها یک تفاوت اساسی با ادوار گذشته به ویژه با روحیه عدم صداقت و فریبکاری آمریکاییها به مذاکرات دارد و آن این است که این دور صرفا گفتوگو و مذاکره نیست بلکه مطالبه است.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: میشود یک عنوان جدیدی برای این گفتوگوها به کار برد و آن مطالبه جمهوری اسلامی ایران از آمریکا است که فهرست طولانی هم داریم، از بحث جنگ گرفته تا مطالبات دیگر که آمریکا باید آنها را برای جامعه و ملت ایران انجام دهد و امیدواریم با جدیتی که در هیات ایرانی و رئیس هیات ایرانی وجود دارد و با دست برتری که در حوزه نظامی داریم و با اتحاد و انسجام ملی ایجاد شده در اثر جنگ جاری، انشاالله به نتایج مطلوب برسیم.
وی درباره تفاوت سطح هیات مذاکرات و میانجی در این دوره گفت: چند تفاوت مهم وجود دارد، سطح هیات ایرانی نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی به طور جدی آمادگی دارد؛ اگر سناریو در حوزه دفاعی باشد، کاملا جدی است. اگر سناریو مذاکره و گفتوگو باشد هم جدی است و این سطح هیات مذاکرات هم جدی بودن جمهوری اسلامی ایران را میرساند.
غریب آبادی افزود: رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیات مذاکرهکننده ایرانی حضور دارد و سطح هیات کاملا نشاندهنده موضوع است. تفاوت دوم نسبت به ادوار گذشته گفتوگوها این است که درست است که در همه ادوار ظرفیتهای خوبی داشتیم اما در این دوره در اثر پیروزهایی که در جنگ به دست آوردیم، با اتحاد و انسجام و با دست برتر در مذاکرات حضور داریم.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: آمریکاییها به اهداف خودشان نرسیدند و الان شکستهای بزرگی را متحمل شدهاند، این هم یک ظرفیت برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد، کنترل و حاکمیت موثر ایران بر تنگه یک ابزار بسیار کلیدی است که ایجاد شده و آنها را پای میز مذاکره کشانده است و این دو وجه بارز این دوره از مذاکرات است.