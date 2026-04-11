عارف:
هزینه نگاهِ صهیونیستمحور در مذاکرات، مستقیماً بر دوش جهان خواهد بود
معاون اول رئیس جمهور گفت:اگر ما در اسلامآباد با نمایندگان «اول آمریکا» مذاکره کنیم، دستیابی به توافقی که برای جهان مفید باشد محتمل است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اگر ما در اسلامآباد با نمایندگان «اول آمریکا» مذاکره کنیم، دستیابی به توافقی که برای جهان مفید باشد محتمل است.اما اگر با نمایندگان «اول اسرائیل» روبهرو شویم، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد؛ ما ناگزیر دفاع خود را حتی با شدت بیشتری نسبت به گذشته ادامه خواهیم داد و جهان با هزینههای بیشتری مواجه خواهد شد.