در دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت؛
بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم
کد خبر : 1771918
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته به بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، نشست های این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و دوشنبه(۲۳ و ۲۴ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.
_بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم با حضور دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران
_دستورکار روز دوشنبه کمیسیون متعاقبا اعلام خواهد شد.