احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در دهاقان
سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو خبر داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان آمده است: به دلیل خنثیسازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز شنبه ۲۲ فروردین از ساعت 11:00صبح تا 14:00 وجود خواهد داشت.
باتوجهبه انفجارات کنترل شده جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.