احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در دهاقان

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان آمده است: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار مهمات‌ باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز شنبه ۲۲ فروردین از ساعت 11:00صبح تا 14:00 وجود خواهد داشت.