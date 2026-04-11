احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در دهاقان

سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو خبر داد.

به گزارش  ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان آمده است: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار مهمات‌ باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در جنوب استان اصفهان محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز شنبه ۲۲ فروردین از ساعت 11:00صبح تا 14:00 وجود خواهد داشت.

باتوجه‌به انفجارات کنترل شده جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

