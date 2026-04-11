آخرین خبرها از مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد/ گفتوگوها به پایان رسید/ هیاتهای آمریکا و ایران پاکستان را ترک کردند
در حالی که خبرها حاکی از این بود که با پیشنهاد پاکستان و با قبول هیاتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا، ادامه مذاکرات با میانجیگری پاکستان برای یک دور دیگر و پس از وقفهای در روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، اما هیاتها اعلام کردند که گفتوگو به پایان رسیده و پاکستان را ترک کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات مذاکره کننده ایرانی در حالی به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعه شب و با استقبال مقامات عالی پاکستان برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد که به گفته رسانههای حاضر در مذاکرات هیات مذاکرهکننده ایرانی با حضور 80 نفر متشکل از کمیتههای امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی در این مذاکرات حاضر شده است.
همراهان قالیباف در مذاکرات
براساس اعلام صورت گرفته در هیات ایرانی محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده، عباس عراقچی وزیر خارجه، رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان، علی اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه، ابوالفضل عمویی دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بینالملل و محمود نبویان نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند. همچنین علاوه بر مذاکرهکنندگان اصلی، ۲۶ نفر عضو کمیته های فنی و تخصصی در حوزههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیز در این هیات حضور دارند تا به دلیل حساسیت بالای مذاکرات، مشورتهای لازم را ارائه کنند.
همچنین ۲۳ عضو رسانهای از رسانههای مختلف هیات مذاکره کننده را همراهی کردهاند. بخش دیگر هیات را نیز تیمهای تشریفات و هماهنگ کننده، مترجمین و تیم حفاظت شامل میشود. قالیباف در شبکه ایکس علاوه بر این تیم، هیات همراه خود را دانش آموزان شهید مینابی را نیز ذکر کرد.
تعدادی از وسایل به جا مانده و آغشته به خون پاک کودکان شهید میناب به عنوان سند روشنی از جنایت جنگی آمریکاییها علیه ملت بزرگ ایران همراه هئیت ایرانی "میناب ۱۶۸" به پاکستان منتقل شد تا نمادی از خونخواهی هیئت ایرانی در مذاکرات احتمالی پیش رو باشد.
معاون ترامپ، ویتکاف و کوشنر وارد اسلام آباد شدند/ احتمال آغاز مذاکرات در بعدازظهر
از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس دولت آمریکا نیز به همراه استیو ویتکاف و جرالد کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافتهاند.
همچنین دو منبع پاکستانی گفتند: یک هواپیمای دولتی ایالات متحده حامل مقامات ارشد آمریکایی صبح روز شنبه برای مذاکرات صلح با ایران در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، فرود آمد. این هیات شامل جی دی ونس معاون رییس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر داماد و مشاور ترامپ است. واشنگتن و تهران قرار است مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ شش هفتهای ایران که هزاران نفر را در سراسر خاورمیانه کشته، تامین انرژی را مختل، تورم را افزایش و اقتصاد جهانی را کند کرده است، آغاز کنند. بنا به گفته مقامات پاکستانی گزارشها در مورد آغاز مذاکرات در ساعت ۸ صبح به وقت اسلام آباد اشتباه است و مذکره کنندگان ابتدا جداگانه با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرده و سپس در بعدازظهر روز شنبه شروع به مذاکره میکنند
قالیباف: حسن نیت داریم ولی اعتماد نداریم
هیات بلندپایه ایران در بدو ورود به پایگاه هوایی نورخان از سوی سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش، سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی و سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند.
قالیباف در ابتدای ورود به پاکستان درباره اظهارات اخیر ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت: متاسفانه تجربه ما از مذاکره با آمریکاییها همواره با شکست و پیمان شکنی روبرو شده است. دو بار در طول کمتر از یک سال در میانه مذاکرات، با وجود حسن نیت طرف ایرانی، به ما حمله کردند و مرتکب جنایات جنگی متعدد شدند.
وی با تاکید بر اینکه ما حسن نیت داریم ولی اعتماد نداریم، گفت: در مذاکرات پیش رو، اگر طرف آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت ایران باشند، از ما هم آمادگی برای توافق خواهند دید اما در جنگ فعلی به آنها نشان دادهایم که اگر بخواهند از مذاکره برای اجرای یک نمایش بی حاصل و عملیات فریب استفاده کنند، ما آمادهایم تا حقوق خود را با ایمان به خدا و تکیه بر توان ملتمان محقق کنیم.
براساس اعلام رسانه ها تیم مذاکره کننده ایران شب گذشته با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. همچنین ملاقات هیات ایرانی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای ظهر امروز برنامه ریزی شده است. پس از این دیدار است که جزئیاتی درباره گفتوگوهای ایران و آمریکا روشن میشود.
در صورت پذیرش پیششرطهای ایران، مذاکرات با دیدار شهباز شریف آغازمیشود
ایران پیششرطهایی را برای حضور در این مذاکرات مطرح کرده که رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به اسلامآباد بر آنها تأکید کرده است. باید دید در دیدار با میانجی پاکستانی، وضعیت این پیششرطها به چه صورت مشخص میشود و پس از آن، زمان گفتوگوها و سایر جزئیات تعیین خواهد شد.
در صورتی که طرف مقابل پیششرطهای ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفتوگوها شروع خواهد شد بر همین اساس احتمالا مذاکرات در صورت برگزاری از بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد و در گام نخست، برگزاری دیدار با نخستوزیر پاکستان را پیشرو داریم.
الحدث: مذاکرات ۵ عصر برگزار میشود
الحداث به مقل از منابع آگاه اعلام کرد که مذاکرات ایران و آمریکا، عصر امروز -شنبه- ساعت ۵ عصر به وقت پاکستان برگزار میشود.
10:50/ عزیمت هیات ایرانی به کاخ نخستوزیری پاکستان
هیات ایرانی از محل اقامتشان برای دیدار با شهباز شریف به کاخ نخستوزیری پاکستان عزیمت کردند.
12:13/ دیدار هیات ایرانی با نخست وزیر پاکستان
هیئت ایرانی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد، جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا بعد از این دیدار تعیین میشود.
حضور کشورهای دیگر به جز دو طرف مذاکره و میانجی مذاکرات مورد تایید نیست و به نظر میرسد رسانههای غیررسمی با انتشار اخبار غیرواقعی، به دنبال ایجاد حاشیه هستند.
تیم مذاکرهکننده ایرانی اختیارات کامل برای تصمیمگیری را دارد
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ادعایی به نقل از ۳ مقام ارشد ایرانی آگاه از مذاکرات نوشت: تیم ایرانی «اختیارات کامل برای تصمیمگیری در پاکستان» دارد و نیازی به مشورت با تهران ندارد، چون مذاکرات «حساس و حیاتی» است.
13:06/ دیدار هیئت ایرانی با فرمانده ارتش پاکستان
هیئت ایرانی ظهر امروز پیش از دیدار با شهباز شریف مجددا با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
احتمال رد و بدل شدن پیام جدید در این دیدار وجود دارد.
احتمال برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا به صورت مستقیم
یک منبع دیپلماتیک پاکستانی در گفتوگو با الجزیره مدعی شد که پیش بینی میکنیم که مذاکرات میان هیئتهای ایرانی و آمریکایی مستقیم باشد.
13:30/ هیات ایران با رئیس مجلس پاکستان دیدار کرد
هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور وزیر امور خارجه، با رئیس مجلس پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین خطوط قرمز و ملاحظات ایران به شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اطلاع داده شده است و دیپلماتهای ایرانی درباره روند گفتوگوها درحال رایزنی هسند تا اصولی که مدنظر جمهوری اسلامی ایرانی است تامین شود.
ایران تأکید دارد کنترل رژیم صهیونیستی در منطقه با آمریکاست، بنابراین «آتشبس واقعی و ملموس» روی زمین را باید از آمریکا ببیند.
مقامات آمریکایی اعلام کردهاند با آزادسازی داراییها موافقت دارند، اما باید منتظر جزئیات بیشتر ماند.
13:40/ دیدار مقامات آمریکا با نخست وزیر پاکستان
کاخ سفید اعلام کرد که جیدی ونس مذاکره کننده ارشد آمریکا درحال دیدار و رایزنی با نخستوزیر پاکستان است.
14:49/ سفیر ایران: باید دید آمریکا به تلاشهای پاکستان احترام میگذارد یا خیر
امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
امروز اسلام آباد میزبان میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگی غیرقانونی علیه ملت ایران است؛ جنگی که نه تنها جنایتی آشکار علیه ملت و تمدن ایران است، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز به خطر انداخته است.
باید دید آیا ایالات متحده به تلاشهای میانجیگرانه میزبان به عنوان میانجی احترام میگذارد یا...؟!
15:29/ توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان/ مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان است
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرت ایران و آمریکا گفت: در گفتوگوی آقای قالیباف و عراقچی ملاحظات و نقطه نظرات و مطالبات ایران براساس همان بسته پیشنهادی ده بندی به طرف پاکستانی منتقل شد برای ما مهم بود که بدون هیچ ابهامی نظرات را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: رد و بدل شدن پیامها از ساعات ابتدایی روز از سر گرفته شد. دیدارهای زیادی هم با سرلشکر عاصم منیر و نخست وزیر پاکستان رئیس مجلس برقرا شد و گفتوگوهای خوبی صورت گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در همه این گفتوگو آنچه که مهم بود انتقال صریح و روشن مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایرانی بود این گفتوگوها همچنان ادامه دارد و آقای قالیباف و هیات همراه مشغول تبادل نظر با طرفهای پاکستانی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دیپلماسی برای ما بدون اغراق ادامه دفاع و جنگ است ما چهل روز را با تمام توان پشت سرگذاشتهایم مدافعان وطن به پشتوانه مردم در این چهل روز نشان دادهاند که برای دفاع از کیان ایران مبعوث شدهاند و جانانه جنگیدهاند. الان نوبت دیپلماسی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بنابراین دیپلماسی و دفاع دو روی یک سکه است انشاالله با دفاع مردم خوبمان و با حمایت همه جانبه همه بخشهای نظام امیدواریم از این مرحله هم سربلند بیرون بیاییم.
بقایی گفت: در حال حاضر یک مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان است و به مردم وفادار و فهیممان اطمینان میدهم همانطور که مدافعان وطن پای لانچرها ایستادگی کردهاند فرزندان شما در دستگاه دیپلماسی هم با تمام توان از همه ظرفیتها برای تثبیت دستاوردهای کشورمان و دفاع از کیان ایران استفاده میکنند.
وی درباره اینکه نقض آتشبس از طرف ایران خط قرمز محسوب میشود آیا مصداقی در این مدت برای نقض آتشبس وجود داشته است، گفت: ما از ابتدا تاکید کردیم که وقتی میگوییم آتشبس واقعا آتشبس است. همزمان که دستکاه دیپلماسی کار خود را انجام میدهد ما با دقت مراقبت میکنیم و در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم تا کوچکترین مورد از نقض آتشبس گزارش شود هر جا که لازم باشد مدافعان میهن قاطع صریح واکنش نشان میدهند و هر جا که ضرورت داشته باشد ما همزمان در دستگاه دیپلماسی پیگیری میکنیم.
بقایی یادآور شد: براساس گزارشهایی که ما گرفتهایم الحمدلله بغیر از همان ساعات اولیه اولین روزی که آتشبس اعلام شد و چند مورد از نقض آتشبس که صورت گرفت و نیروهای مسلح ما با قاطعیت و سرعت و همه توان پاسخ دادند، از آن زمان تاکنون گزارشی دال بر اینکه نقض آتشبس جدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد، نداشتهایم.
وی ادامه داد: مواردی هم بوده و همین امروز هم یک الی دو مورد بود که حدس بر این بود که ممکن است زمینهای برای نقض آتشبس فراهم شود که خیلی صریح و جدی هشدار داده شد و دشمن سریع اقدام خود را تصحیح کرد بنابراین هم نیروهای مسلح دستشان روی ماشه است و هم دستگاه دیپلماسی کوچکترین موضوعات را مراقبت میکنند که به موقع پاسخ داده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات لبنان گفت: درخصوص لبنان هم براساس توافقی که صورت گرفته بود، توقف جنگ در همه جبههها از جمله در لبنان بخشی از تفاهم آتشبس بود این را ما نگفتهایم و ادعا نمیکنیم بلکه میانجیگر پاکستانی هم تصریح کرده است این مطالبه ما بوده است در این چند روز هم خیلی صریح این بحث مطرح شده است از دیروز هم که ما وارد شدهایم ارتباط بین اسلام آباد و بیروت به صورت مستمر برقرار است و ما هم با سفیرمان در بیروت در حال گفتوگو هستیم و مرتب به ما گزارش میدهد و هم با جهات ذیربط در لبنان برای اینکه اطمینان حاصل کنیم تعهداتی که در قبال آتش بس داده شده در همه جبههها انجام شود.
15:54/ این دور از مذاکرات صرفا گفتوگو نیست؛ بلکه مطالبه جمهوری اسلامی ایران است
کاظم غریبآبادی درباره مذاکرات اسلام آباد میان ایران و ایالات متحده گفت: این دوره از گفتوگوها یک تفاوت اساسی با ادوار گذشته به ویژه با روحیه عدم صداقت و فریبکاری آمریکاییها به مذاکرات دارد و آن این است که این دور صرفا گفتوگو و مذاکره نیست بلکه مطالبه است.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: میشود یک عنوان جدیدی برای این گفتوگوها به کار برد و آن مطالبه جمهوری اسلامی ایران از آمریکا است که فهرست طولانی هم داریم، از بحث جنگ گرفته تا مطالبات دیگر که آمریکا باید آنها را برای جامعه و ملت ایران انجام دهد و امیدواریم با جدیتی که در هیات ایرانی و رئیس هیات ایرانی وجود دارد و با دست برتری که در حوزه نظامی داریم و با اتحاد و انسجام ملی ایجاد شده در اثر جنگ جاری، انشاالله به نتایج مطلوب برسیم.
وی درباره تفاوت سطح هیات مذاکرات و میانجی در این دوره گفت: چند تفاوت مهم وجود دارد، سطح هیات ایرانی نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی به طور جدی آمادگی دارد؛ اگر سناریو در حوزه دفاعی باشد، کاملا جدی است. اگر سناریو مذاکره و گفتوگو باشد هم جدی است و این سطح هیات مذاکرات هم جدی بودن جمهوری اسلامی ایران را میرساند.
غریب آبادی افزود: رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیات مذاکرهکننده ایرانی حضور دارد و سطح هیات کاملا نشاندهنده موضوع است. تفاوت دوم نسبت به ادوار گذشته گفتوگوها این است که درست است که در همه ادوار ظرفیتهای خوبی داشتیم اما در این دوره در اثر پیروزهایی که در جنگ به دست آوردیم، با اتحاد و انسجام و با دست برتر در مذاکرات حضور داریم.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: آمریکاییها به اهداف خودشان نرسیدند و الان شکستهای بزرگی را متحمل شدهاند، این هم یک ظرفیت برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد، کنترل و حاکمیت موثر ایران بر تنگه یک ابزار بسیار کلیدی است که ایجاد شده و آنها را پای میز مذاکره کشانده است و این دو وجه بارز این دوره از مذاکرات است.
با توجه به رایزنیهای فشرده در اسلام آباد و پیشرفت گفتگوها و محدود کردن حملات رژیم صهیونیستی از بیروت به مناطق جنوبی لبنان که به معنای پیشرفت در اجرای آتش بس محسوب میشد، و نیز پذیرفتن آزادسازی داراییهای ایران از سوی طرف آمریکایی و نیاز به گفتگوهای کارشناسی و فنی دقیقتر در این زمینه، قرار شد مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد برای نهایی کردن این موضوعات آغاز شود.
ایران معتقد است که آتشبس در لبنان هنوز به طور کامل محقق نشده و آمریکا موظف است که اسراییل را برای اجرای این تعهد ملزم کند. هیات ایرانی این موضوع را به طور جد از طریق واسطه پاکستانی و همچنین در اتاق گفتگو پیگیری میکند. هیات ایرانی با اعلام بدبینی نسبت به طرف مقابل و در نظر گرفتن تجربه بدعهدی های امریکا در مذاکرات قبلی در این دور از گفتگوها با میانجی گری پاکستان حاضر شده است.
اخبار ضد و نقیض درباره پذیرش شروط ایران
بر اساس اعلام منابع حاضر در محل مذاکرات، علیرغم اخبار ضد و نقیض درباره پذیرش شروط ایران ظاهرا ایران دو شرط اصلی برای مذاکرات داشته که موضوع پولهای بلوکه شده مورد موافقت طرف آمریکایی قرار گرفته است و درباره آتشبس در لبنان نیز علیرغم عدم حملات رژیم صهیونسیتی به بیروت، هنوز حملات پراکندهای به جنوب لبنان صورت میگیرد که همین موضوع نیز در حال حاضر مورد مذاکره با طرف آمریکایی قرار دارد.
16:53/ گفتوگوها وارد فاز کارشناسی شد
به موجب اطلاعات کسب شده از روند گفت و گوهایی ایران و آمریکا، دقایقی قبل گفتگوهای اسلام آباد وارد فاز کارشناسی شد.
از این رو بخشی از اعضای کمیته های تخصصی هیات ایرانی، راهی محل مذاکرات شدند.
اعضای اصلی هیئت مذاکرهکننده ایران قالیباف، عراقچی و علی باقری هستند
طبق اعلام منابع حاضر در محل مذاکرات، یک مذاکره نسبتا طولانی بین هیئتهای ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان برقرار بوده که در آن هیئت قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عراقچی وزیر امور خارجه و علی باقری معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و هیئتهای کارشناسی و کمیتههای تخصصی عزیمت کردند برای این که مشورتها را تکمیل کنند.
در اتاق اصلی گفتوگوها، کمیتههایی که شامل اقتصادی، نظامی و حقوقی است.
نشانهها و شواهدی از این وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و حقوقی در هیئت آمریکایی هم هستند و این کمی نشان میدهد که شاید آمریکاییها جدی باشند ولی گذشته آمریکاییها پیش بینی درباره آن چه که در اسلام آباد در حال اتفاق است را سخت میکند.
18:20/ بازگشت هیاتها بعد از یک دور استراحت/ برخی از اموال ایران در برخی از کشورها آزاد شد
گفتگوها همچنان ادامه دارد هیاتهای مذاکره کننده در یک بازه زمانی استراحت داشتند و در این وقفه گفتوگوهای کارشناسی در جریان بود بعد از یک استراحت، هیاتها به مذاکرات بازگشتند. تا این لحظه صرفا درخصوص داراییهای بلوکه شده طرف آمریکایی شروط ایران را پذیرفتهاند که برخی از اموال ایران در برخی از کشورها آزاد شد و در خصوص آتشبس هم رایزنی در حال انجام است.
18:39/ ادعای کاخ سفید درباره مذاکره مستقیم هیاتهای ایرانی و آمریکایی
کاخ سفید مدعی دیدار رو در روی «جی دی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا با هیئت ایرانی شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کاخ سفید مدعی شد که جی دی ونس و دیگر مقامات آمریکایی حضوری با هیئت ایرانی در اسلام آباد دیدار کردهاند.
20:13/ پایان گفتوگوهای حضوری/ احتمالا امشب یا فردا یک مرحله دیگر از مذاکرات برگزار میشود
تیمهای کارشناسی هیأتهای مذاکرهکننده ایرانی و آمریکایی که از ساعتها قبل وارد مذاکرات شده بودند، پس از پایان گفتوگوهای حضوری، هماکنون درحال تبادل متن مکتوب درباره موضوعات مورد بحث هستند.
بر اساس اعلام یکی از افراد نزدیک به تیم مذاکرهکننده احتمالا امشب یا فردا یک مرحله دیگر از مذاکرات برگزار خواهد شد.
انجام دو دور گفتوگو بین هیئتهای مذاکرهکننده/ دور سوم هم امشب برگزار میشود
پس از انجام دور دوم مذاکرات، دور سومی هم قرار است همین امشب برگزار شود که به نظر میرسد براساس شواهد این آخرین تلاشها است که ببینیم آیا گفتوگوهای اسلام آباد به میانجیگری پاکستان میتواند تاثیرگذار و نتیجه بخش باشد برای این که نظر دو هیئت ایران و آمریکا به یکدیگر نزدیک شود یا خیر.
22:30/ساعات پایانی مذاکرات
با آغاز دور سوم مذاکرات به ساعات پایانی مذاکرات میرسیم.
خبرها از هیات ایران حاکی از آن است که همچنان زیاده خواهیهای آمریکا در جریان است.
23:37/ دور دیگری از گفتوگوها آغاز شده و هیاتهای اصلی یکبار دیگر به دور دیگری از گفتوگوها رفتند.
2:30/ موافقت ایران و آمریکا با پیشنهاد پاکستان برای برگزاری دوربعدی مذاکرات
با پیشنهاد پاکستان و با قبول هیاتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا، ادامه مذاکرات با میانجیگری پاکستان برای یک دور دیگر و پس از وقفهای در روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است ساعتی پیش مذاکرات هیاتهای ایرانی و آمریکایی با میانجیگری پاکستان پس از ۱۴ ساعت به پایان رسید و تیمهای فنی دو طرف درحال تبادل متنهای کارشناسی بودند.
تیم آمریکایی اسلام آباد را ترک کرد
پس از زیادهخواهی طرف آمریکایی و عدم حصول توافق، هیئت مذاکره کننده ایالات متحده به سرپرستی جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اسلام آباد را ترک کرد.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ طی یک گفت وگوی خبری در هتل سرینا واقع در شهر اسلامآباد اظهار داشت: خبر بد این است که تا الان به هیچ توافق پایداری و قطعی دست نیافتیم و ما به آمریکا برمی گردیم.
وی افزود: مذاکرات به مدت ۲۱ ساعت ادامه یافت و پیرامون موضوعات مختلف بحث کردیم. ونس، از میزبانی نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان قدردانی کرد.