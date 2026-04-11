عارف:
قالیباف امروز نماینده «ملت» و «نظام» است
کد خبر : 1771850
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به سفر محمدباقر قالیباف به پاکستان برای مذاکرات، تاکید کرد: او امروز در جایگاه نماینده «ملت» و «نظام» است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای برادرم محمدباقر قالیباف در مذاکرات پیشرو آرزوی توفیق دارم. او امروز در جایگاه نماینده «ملت» و «نظام» است.
همانگونه که در جنگ پشتیبان رزمندگان بودیم؛ امروز نیز در خیابان و میدان پشتیبان مذاکرهکنندگان هستیم تا بتوانند ماموریت محوله از سوی نظام و مردم را با اقتدار دنبال کنند.»