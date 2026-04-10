گفتگوی تلفنی سفیر کشورمان در لبنان با وزیر امور خارجه

گفتگوی تلفنی سفیر کشورمان در لبنان با وزیر امور خارجه
سفیر کشورمان در لبنان با وزیر امور خارجه تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رئوف‌شیبانی سفیر پیشنهادی کشورمان در لبنان، بعد از ظهرجمعه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به‌صورت تلفنی گفتگو کرد. 

شیبانی با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز گذشته، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات میدانی و سیاسی این کشور ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن محکوم کردن تجاوزات نظامی و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، حمایت و همبستگی کامل مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را از مقاومت مشروع لبنان علیه رژیم اشغالگر اسرائیل مورد تاکید قرار داد.

عراقچی با اشاره به شمول تفاهم آتش‌بس ایران-آمریکا به لبنان و ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهداتش در این خصوص، تاکید کرد.

