گرامیداشت اربعین شهادت رهبر فقید انقلاب در هلند
مراسم اربعین شهادت رهبر فقید انقلاب آیتالله خامنهای (ره)، در شهر لاهه هلند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت آیتالله خامنهای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از ایرانیان و مسلمانان ساکن هلند از ملیتهای گوناگون در شهر لاهه هلند برگزار شد.
این مراسم با برنامههایی نظیر تلاوت قرآن کریم، سخنرانی و آیین سوگواری همراه بود و حاضران در فضایی سرشار از اندوه و همدلی، یاد و خاطره این رهبر برجسته جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.
بر اساس این گزارش هادی فرجوند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسلمانان و شیعیان مقیم، اظهار داشت: ایستادگی ملت مسلمان و سرافراز ایران در برابر استکبار جهانی، مرهون خون شهدا و فداکاریهای آنان، از جمله رهبر شهید انقلاب اسلامی است و این مسیر همچنان تداوم دارد.
وی تأکید کرد: این قائد شهید با تکیه بر هویت اسلامی، نقشی مؤثر در ارتقای سطح آگاهی عمومی، پاسداشت کرامت انسانی و شکلگیری بیداری اجتماعی در میان مردم ایران و جهان اسلام ایفا کرد.
گفتنی است سایر سخنرانان هم با اشاره به ابعاد شخصیتی و نقشآفرینی این رهبر شهید، وی را نماد بیداری اسلامی، عزت و مقاومت در جهان اسلام توصیف کرده و بر ضرورت ادامه راه و پیگیری آرمانهای ایشان تأکید کردند. آنان وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی پایداری در برابر فشارها و چالشهای خارجی دانستند.
لازم به ذکر است در بخشهایی از این مراسم، از مقام والای مدافعان شهید وطن نیز تجلیل شد و بهطور ویژه یاد و خاطره شهدای دانشآموز در میناب گرامی داشته شد.