قالیباف:
ترور شهید خرازی نمایشی از زبونی و خاری دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی است
رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت دکتر سید کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ
ترور ناجوانمردانه سرباز نستوه عرصه دیپلماسی، دانشمند متعهد و مجاهد جانبرکف، شهید سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران نمایشی از زبونی و خاری دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی در مسیر میدان و سیاست است که داعیه دیپلماسی جهانی دارد.
این شهید بزرگوار که در عرصه علمی، آثار و درخشش ماندگاری از خود به جای گذاشته، همواره در عرصه های مدیریتی و روابط بینالملل به اخلاق آراسته بود و سرانجام در راه ایران سرفراز و در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، شهد شیرین شهادت نوشید.
به یقین ایران اسلامی و ملت شریف و سربلند آن به داشتن چنین سیاستمدارانی بر خود میبالد و با پیروزی نهایی بر استکبار و صهیونیست جهانی یاد این سربازان حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای را زنده نگاه میدارد.
شهادت این دیپلمات اخلاقمدار، وزیر اسبق امور خارجه و همسر مکرمه ایشان را خدمت بازماندگان و ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض مینمایم و از پروردگار متعال علو درجات را برای این بزرگواران مسئلت دارم.
محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی