ترور شهید خرازی نمایشی از زبونی و خاری دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی است

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ

ترور ناجوانمردانه سرباز نستوه عرصه دیپلماسی، دانشمند متعهد و مجاهد جان‌برکف، شهید سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران نمایشی از زبونی و خاری دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی در مسیر میدان و سیاست است که داعیه دیپلماسی جهانی دارد.

این شهید بزرگوار که در عرصه علمی، آثار و درخشش ماندگاری از خود به جای گذاشته، همواره در عرصه های مدیریتی و روابط بین‌الملل به اخلاق آراسته بود و سرانجام در راه ایران سرفراز و در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهد شیرین شهادت نوشید.

به یقین ایران اسلامی و ملت شریف و سربلند آن به داشتن چنین سیاست‌مدارانی بر خود می‌بالد و با پیروزی نهایی بر استکبار و صهیونیست جهانی یاد این سربازان حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای را زنده نگاه می‌دارد.

شهادت این دیپلمات اخلاق‌مدار، وزیر اسبق امور خارجه و همسر مکرمه ایشان را خدمت بازماندگان و ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و از پروردگار متعال علو درجات را برای این بزرگواران مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی