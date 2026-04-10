عسکری:
ذخایر کالاهای اساسی برای ۶ ماه آینده تأمین شد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ارزیابیها نشان میدهد اقلامی نظیر روغن، برنج، شکر، مرغ، تخممرغ و گوشت و نهادههای دامی به میزان کافی موجود است و قیمتها ثبات دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در مواجهه با شرایط اخیر، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه و پیشبینی حملات دشمن صهیونیستی و نظام سلطه، تمهیدات لازم در حوزههای مختلف اعم از واردات، دفاع از کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز در نظر گرفته شد.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس افزود: به ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی اطمینان میدهم که در تمامی حوزهها، کالاهای اساسی به وفور وجود دارد و تابآوری کشور حداقل برای ۶ ماه آینده تضمین شده است. واردات از مسیرهای زمینی و دریایی به راحتی در حال انجام است و با توجه به تسلط ما بر تنگه استراتژیک هرمز، همه کشتیهای حامل کالاهای اساسی برای ایران بدون هیچ مشکلی عبور میکنند.
وی با اشاره به تعاملات منطقهای تصریح کرد: هماهنگیهای بسیار خوبی با کشورهای همسایه صورت گرفته و حتی بنادر آنها برای تخلیه کالاهای اساسی ما آمادگی کامل دارند. ارزیابیهای میدانی نشان میدهد اقلامی نظیر روغن، برنج، شکر، مرغ، تخممرغ و گوشت و همچنین نهادههای دامی شامل ذرت، سویا، جو و نهادههای کشاورزی مثل بذر به میزان کافی موجود است و قیمتها نیز ثبات دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: بنای ما بر این است که حوزه صادرات بدون ذرهای وقفه به کار خود ادامه دهد؛ لذا بهرهبرداران عزیز و تولیدکنندگان محصولات گلخانهای با اطمینان به تولید ادامه دهند چرا که بازارهای منطقه آماده دریافت محصولات ایرانی هستند.
عسکری با تشکر از همراهی مردم تأکید کرد: مردم عزیز ما که با حضور حماسی خود در صحنه و خیابانهای شهرها مایه دلگرمی هستند، در بحث مدیریت مصرف کالاهای اساسی نیز همکاری بسیار خوبی داشتند. بار دیگر تأکید میکنم که در هیچ شرایطی مردم شریف ما نگرانی بابت تأمین اقلام ضروری نداشته باشند.