پیام تسلیت محمد جواد ظریف در پی شهادت سید کمال خرازی
محمد جواد ظریف در پی شهادت سید کمال خرازی پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
متجاوزان ددمنش آمریکایی – صهیونی با هدف قراردادن بزرگوارانی همچون شهید دکترسید کمال خرازی و شهید دکتر علی لاریجانی و خانواده آنها و با ادامه نسلکشی در لبنان سرافراز نه تنها بر پرونده سنگین جنایات جنگی خود افزودهاند، بلکه دشمنی خود با صلح و گفتوگو و منادیان آن را به نمایش گذاشتهاند.
اینجانب شهادت دردناک نمونه بارز انسانیت، وارستگی و اخلاق مداری، استاد دکتر سید کمال خرازی را به دو فرزند عزیز ایشان جناب دکتر سید مهدی (سلمان) و جناب دکتر سید علی خرازی، برادران بزرگوار به ویژه حضرت آیت الله سید محسن خرازی، دیگر بازماندگان به ویژه دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر سید صادق خرازی و به تمامی همکاران در وزارت امور خارجه و جامعه علمی و دانشگاهی تسلیت عرض میکنم.
خوشا به سعادتش که عاش سعیدا و مات سعیدا