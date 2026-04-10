پیام تسلیت محمد جواد ظریف در پی شهادت سید کمال خرازی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

متجاوزان ددمنش آمریکایی – صهیونی با هدف قراردادن بزرگوارانی همچون شهید دکترسید کمال خرازی و شهید دکتر علی لاریجانی و خانواده آنها و با ادامه نسل‌کشی در لبنان سرافراز نه تنها بر پرونده سنگین جنایات جنگی خود افزوده‌اند، بلکه دشمنی خود با صلح و گفت‌وگو و منادیان آن را به نمایش گذاشته‌اند.

این‌جانب شهادت دردناک نمونه بارز انسانیت، وارستگی و اخلاق مداری، استاد دکتر سید کمال خرازی را به دو فرزند عزیز ایشان جناب دکتر سید مهدی (سلمان) و جناب دکتر سید علی خرازی، برادران بزرگوار به ویژه حضرت آیت الله سید محسن خرازی، دیگر بازماندگان به ویژه دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر سید صادق خرازی و به تمامی همکاران در وزارت امور خارجه و جامعه علمی و دانشگاهی تسلیت عرض می‌کنم.

خوشا به سعادتش که عاش سعیدا و مات سعیدا

