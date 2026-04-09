تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر انسجام ملی و بهره‌گیری حقوقی از مستندات جنگ رمضان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تسلیت حوادث اخیر، شکل‌گیری انسجام ملی و حضور گسترده مردم را از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع دانست و بر ضرورت مستندسازی و استفاده از شواهد موجود در پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری،‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در جلسه شورای معاونین که امروز برگزار شد، با قدردانی از حضور فعال همکاران و تلاش‌های انجام‌شده در راستای مأموریت‌های محوله، با اشاره به حوادث تلخ و سهمگین اخیر، به‌ویژه شهادت رهبر گرانقدر و جمعی از مسئولان و هموطنان، این ضایعه را تسلیت گفت.

وی با بیان اینکه این رخدادها در عین تلخی، موجب روشنگری و رفع بسیاری از ابهامات در افکار عمومی شد، افزود: مظلومیت و رشادت‌های صورت‌گرفته، پاسخ وجدانی بسیاری از پرسش‌ها را فراهم کرد و حتی افرادی که با ابهامات جدی مواجه بودند، در این شرایط به درک و جمع‌بندی روشنی دست یافتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: شهادت‌های پی‌درپی و اقدامات خشونت‌آمیز، به‌ویژه حادثه میناب، در کنار حمایت‌های برخی قدرت‌ها از آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب شد افکار عمومی جهانی بیش از پیش علیه آنان شکل گیرد.

انصاری با اشاره به پیامدهای اجتماعی این تحولات تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد این مقطع، شکل‌گیری غرور ملی، انسجام و یکپارچگی مردم بود؛ به‌گونه‌ای که حضور مستمر مردم در صحنه طی بیش از 40 روز، پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ تحولات اجتماعی محسوب می‌شود.

وی مقاومت مردم و نیروهای رزمنده را جلوه‌ای از اقتدار ملی و نصرت الهی دانست و با تقدیر از تلاش‌های پشتیبانی، مجموعه کارکنان دولت در حفظ پایداری زیرساخت‌ها و تامین بدون وقفه اقلام معیشتی مردم تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار ایفا کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع اظهار داشت: در جنگ رمضان، فرآیند مستندسازی خسارات ناشی از جنگ نسبت به گذشته تسهیل شده و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، اطلاعات و شواهد موجود به‌صورت دقیق جمع‌آوری شود. وی افزود: اظهارات صریح مقامات آمریکایی، از جمله اذعان به اقدامات صورت‌گرفته، می‌تواند به‌عنوان مستندات قابل استناد در دعاوی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

