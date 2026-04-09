وی با بیان اینکه این رخدادها در عین تلخی، موجب روشنگری و رفع بسیاری از ابهامات در افکار عمومی شد، افزود: مظلومیت و رشادت‌های صورت‌گرفته، پاسخ وجدانی بسیاری از پرسش‌ها را فراهم کرد و حتی افرادی که با ابهامات جدی مواجه بودند، در این شرایط به درک و جمع‌بندی روشنی دست یافتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: شهادت‌های پی‌درپی و اقدامات خشونت‌آمیز، به‌ویژه حادثه میناب، در کنار حمایت‌های برخی قدرت‌ها از آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب شد افکار عمومی جهانی بیش از پیش علیه آنان شکل گیرد.

انصاری با اشاره به پیامدهای اجتماعی این تحولات تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد این مقطع، شکل‌گیری غرور ملی، انسجام و یکپارچگی مردم بود؛ به‌گونه‌ای که حضور مستمر مردم در صحنه طی بیش از 40 روز، پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ تحولات اجتماعی محسوب می‌شود.

وی مقاومت مردم و نیروهای رزمنده را جلوه‌ای از اقتدار ملی و نصرت الهی دانست و با تقدیر از تلاش‌های پشتیبانی، مجموعه کارکنان دولت در حفظ پایداری زیرساخت‌ها و تامین بدون وقفه اقلام معیشتی مردم تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار ایفا کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع اظهار داشت: در جنگ رمضان، فرآیند مستندسازی خسارات ناشی از جنگ نسبت به گذشته تسهیل شده و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، اطلاعات و شواهد موجود به‌صورت دقیق جمع‌آوری شود. وی افزود: اظهارات صریح مقامات آمریکایی، از جمله اذعان به اقدامات صورت‌گرفته، می‌تواند به‌عنوان مستندات قابل استناد در دعاوی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.