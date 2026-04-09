قوه قضاییه: اظهاراتی که امروز از رئیس قوه قضاییه در مورد مذاکره منتشر شده مربوط به سال گذشته است
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: طی ساعات گذشته اظهاراتی از قول حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در فضای مجازی منتشر شده است که این اظهارات مربوط به بهمن ماه سال گذشته است که دوباره در ساعات اخیر در برخی رسانهها منتشر شده است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اظهاراتی که امروز از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در مورد مذاکره منتشر شده است مربوط به سال گذشته و نوع نگاه و بیاعتمادی کامل رئیس عدلیه و البته مسئولین نظام به مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا دارد.
این اظهارات نشان میدهد مسئولین عالی نظام با درک شرایط و فهم صحیح از چهره واقعی دشمن در جهت بدست آوردن حقوق حقه ملت ایران اسلامی قدم برمیدارند.