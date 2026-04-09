ما با هیچ ملتی سر جنگ نداریم؛ پاسخ ما به تجاوز، دفاع بود

پزشکیان این دستاورد را «تحمیل اراده ملت ایران به دشمن» توصیف کرد و آن را استمرار درس‌های بزرگی دانست که طی دهه‌ها توسط رهبر فقید انقلاب به ملت آموخته شده بود؛ مسیری که از رنج‌های انباشته عبور کرد تا به عزت و آبروی جهانی در نقطه موازنه قدرت منجر شود.

رئیس‌جمهور با کالبدشکافی ابعاد تجاوزات دشمن، خاطرنشان کرد که آنچه بر ملت تحمیل شد، صرفاً یک درگیری نظامی محدود نبود، بلکه تهاجمی همه‌جانبه به زیرساخت‌های حیاتی، مراکز علمی، درمانی و میراث تاریخی سرزمین ایران بود.

در این نگاه تبیینی، پزشکیان تصریح کرد که وقتی هدف دشمن از بین بردن شاهکارهای مهندسی و نهادهای خدماتی است، روشن می‌شود که «هدف اصلی، خودِ ایران است». لذا ایستادگی امروز، پاسداری از شرافت ملی و عظمت تاریخی کشوری است که همواره با منطق گفتگو و دفاع مشروع شناخته شده، اما در برابر تهدیدِ موجودیت خود، به عشق وطن و دین تکیه کرده و استوار ایستاده است.

رئیس جمهور در این پیام با تبیین نقش هماهنگ ارکان مختلف حاکمیت در چهل روز گذشته، «اقتدار نیروهای مسلح در دفاع مقدس چهل‌روزه»، «پایداری و انسجام اجتماعی مردم با وجود تنوع‌های مذهبی و سیاسی» و «حضور مستمر دولت در خط مقدم خدمت‌رسانی» را سه ضلع اصلی ثبات کشور برشمرد و تاکید کرد که دولت همگام با مجاهدت نیروهای مسلح و مردم، اجازه نداد جریان تأمین کالاهای اساسی، دارو و سوخت متوقف شود و هم‌زمان، «دیپلماسی فعال» با ابتنا بر افشای جنایات رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل و رایزنی با بازیگران مؤثر، صدای مظلومیت و صلابت ایران را به جهان رساند تا حقیقت این دفاع همه‌جانبه در حافظه تاریخ ثبت شود.

پزشکیان بخش پایانی پیام خود را به تبیین چرایی تصمیم نظام در قبال توافق آتش‌بس اختصاص داد و با تاکید بر اینکه این تصمیم با اتفاق‌نظر ارکان نظام و تحت هدایت و تایید رهبری عالی‌قدر اتخاذ شده، آن را مبتنی بر اصل «عزت، حکمت و مصلحت» دانست و خاطرنشان کرد که این توافق نه از موضع ضعف، بلکه برای تثبیت پیروزی‌های غرورآفرین میدانی و صیانت از منافع حداکثری ملت در بلندمدت است. ایران با رد «صلح از طریق قدرت» که منطق متجاوزان بود، اکنون «تثبیت قدرت ملی از طریق صلح عادلانه» را پیگیری می‌کند و با مأیوس ساختن دشمن از کاربرد زور، راه را برای ساختن ایرانی آبادتر و نیرومندتر در سایه وحدت ملی هموار نموده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، نجیب، مؤمن و سرافراز ایران

سلام و درود بر شما

امروز مصادف با اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‎ای و تجاوز ددمنشانه دشمنان به میهن عزیزمان است. طی چهل روز تهاجم وحشیانه دشمن و دفاع غیورانه خون پاک بسیاری از هم‌وطنان ما را بر زمین ریخته شد و داغی بزرگ بر دل همه ما نشانده شد، اما مقاومت یکپارچه ملت تاریخ‌ساز ایران، سلحشوری دلاورمردان نیروهای مسلح و خدمت‌رسانی بی‌وقفه دولت به ولی‌نعمتان خود به فتح و پیروزی بزرگ پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران برای آتش‌بس منتهی شد. گذر از این شرایط سخت و رسیدن به این عزت و آبروی جهانی محصول درس بزرگی بود که در طی دهه‌ها توسط رهبر معظم و شهیدمان به ما آموخته شد.

من از روزی که با خدای خود و با شما مردم عزیز عهد بستم و قدم در راه خدمت گذاشتم، با یک نیت روشن آمدم: اینکه با کمک شما، برای ایرانی آبادتر، اقتصادی پویاتر و برای تأمین یک زیست شرافتمندانه و باکرامت برای همه ایرانیان تلاش کنیم؛ اینکه با هم، اصلاحاتی را پیش ببریم که گرهی از کار کشور بگشاید، رنج‌های انباشته را کاهش دهد و امید را به متن زندگی مردم بازگرداند. اما تقدیر بر آن شد که از نخستین روز آغاز این مسئولیت، روند جدیدی از فشارهای سنگین بر ایران ما تحمیل شود؛ رخدادهایی که کام مردم را تلخ کرد و مسیر خدمت را از همان ابتدا با آزمون‌های دشوار، اندوه‌های بزرگ و مسئولیت‌ و دغدغه‌های بیشتر همراه ساخت.

شما مردم عزیز، خود بهتر از هر کسی شاهدید که جنگی که به ایران تحمیل شد، نه خواسته دولت و نظام بود و نه خواسته ملت ایران. ایران در طول تاریخ ملتی مسالمت‌‌جو بوده است؛ ملتی که بیش از آنکه با منطق تجاوز شناخته شود، با منطق همزیستی، عزت، گفت‌وگو و دفاع از خود شناخته شده است.

آنچه بر ما تحمیل شد، صرفاً یک درگیری نظامی محدود نبود. وقتی کودکان شهید می‌شوند، وقتی زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار می‌گیرد، وقتی دانشگاه، مدرسه، مرکز علمی، خدماتی و درمانی، یک شاهکار مهندسی و نهاد بهداشتی نمادین ایران آسیب می‌بیند و وقتی میراث تاریخی و فرهنگی این سرزمین در معرض تهدید قرار می‌گیرد، روشن می‌شود که هدف این جنگ، خودِ ایران است. از همین رو، امروز ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید بیش از همیشه به عشق به وطن، عشق به ایران، عشق به این سرزمین، عشق به دین و عشق به عظمت تاریخی و شرافت ملی خود تکیه کنیم.

در این میدان دشوار، آنچه ایران را استوار نگه داشت، هم‌صدایی همه ارکان کشور مطابق آموزه‌ها و رهنمودهای رهبر شهید و نیز هدایت رهبر عالی‌قدر انقلاب، دلاوری نیروهای مسلح، حضور وفادارانه مردم و در میدان بودن دولت بوده است. این هماهنگی و همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور شد و نشان داد که ایران در لحظه‌های سخت، با اتکا به هدایت، انسجام و هم‌افزایی ملی، می‌تواند از آزمون‌های بزرگ عبور کند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طی این دفاع مقدس چهل روزه با شجاعت، آمادگی، ایثار و اقتدار از امنیت و عزت این سرزمین دفاع کردند و نشان دادند که ایران اهل تجاوز نیست، اما در دفاع از مردم، کشور، استقلال و شرف ملی خود، استوار و سربلند می‌ایستد. مردم ایران نیز، با همه تنوع‌های قومی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اختلاف‌ها را کنار گذاشتند و پای ایران ایستادند. این حضور مردم فقط یک همراهی عاطفی نبود؛ سرمایه اجتماعی و قدرت نرمِ مقوّم قدرت سخت بود.

ما با صراحت باور داریم که مردم، نقشی حیاتی در تضمین بقای ایران و تداوم ثبات و امنیت ملی دارند. هر تحلیلی که نقش مردم را در حاشیه ببیند یا دچار بدفهمی نسبت به وجدان جمعی ایران باشد، حقیقت ایران را درست نفهمیده است.

در کنار این دو رکن، دولت نیز در میدان ماند. در این مدت، دولت با همه توان همراه و همگام با نیروهای مسلح در این دفاع ملی مقدس ایستاد، جریان خدمت متوقف نشد، تأمین بهداشت، درمان، سلامت و دارو، کالاهای اساسی و توزیع سوخت دنبال شد و امنیت اجتماعی و عمومی حفظ شد. دولت کوشید در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم، هماهنگی میان ارکان حاکمیت و پشتیبانی از ارکان قدرت ملی بایستد و نگذارد کشور از مدار اداره و ثبات خارج شود.

در طی این چهل روز دفاع همه‌جانبه در کنار میدان و جامعه، دیپلماسی فعال نیز جریان داشت. گفت‌وگو و رایزنی با همسایگان، کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و دیگر بازیگران مؤثر ادامه یافت تا هم از ظرفیت‌های سیاسی برای مهار بحران استفاده شود و هم صدای مظلومیت ملت ایران و ابعاد این تجاوز هرچه رساتر به جهان منتقل شود. هم‌زمان، جنایات رژیم‌های متجاوز و کودک‌کش آمریکا و اسرائیل، از شهادت کودکان تا حمله به زیرساخت‌ها، مراکز علمی، آموزشی، درمانی، خدماتی و غیرنظامی و آسیب رساندن به میراث تمدنی و تاریخی این کشور، برای افکار عمومی منطقه و جهان تشریح شد. چرا که حقیقت این جنایت‌ها باید گفته شود، ثبت شود و در حافظه منطقه و جهان باقی بماند.

ما در این روزها فقط با آتش و تجاوز روبه‌رو نبودیم؛ با دروغ، رؤیافروشی و فریب‌کاری بدخواهان ایران نیز روبه‌رو بودیم. کسانی هستند که از دور، برای این کشور نسخه ویرانی می‌پیچند؛ کسانی که حتی خون جوانان ما را بهانه آرزوهای خام و خیال‌پردازی‌های خود می‌کنند. باید با صدای روشن گفت: ایران میدان تحقق رویاهای بی‌ریشه و طرح‌های ویرانگر دیگران نیست. سرنوشت ایران را مردم ایران، با عقلانیت، با ایستادگی، با شرافت و با تصمیم تاریخی خود رقم خواهند زد.

بار دیگر تأکید می‌کنم:

1. تصمیمی که به اتفاق نظر در ارکان اصلی نظام و تِایید رهبری عالی‌قدر پس از پذیرش کلیات و چارچوب مورد نظر جمهوری اسلامی ایران از سوی امریکا برای آتش‌بس و مذاکره گرفته شد، با رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت و بر اساس حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و توجه به آینده و تثبیت پیروزی‌های غرورآفرین نیروهای مسلح قدرتمند ایران بوده است. رسیدن به نقطه موازنه برابر برای گفتگو و تلاش برای احقاق حقوق کشور نتیجه تداوم حضور ملت در صحنه و پشتیبانی باشکوه آنان بوده است. این پیروزی‌ها ثمره وحدت و انسجام ملی و حرکت حول محور اصلی آن یعنی مقام معظم رهبری است و اکنون زمان آن است که در امتداد میدان در عرصه سیاست ضمن حفظ اتحاد و اتفاق جمعی ذیل هدایت رهبری عالی‌قدر نظام به تلاش برای ثبات و امنیت هرچه بیشتر ایران بپردازیم. این روند و تصمیم هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تامین کننده منافع حداکثری ملت ایران خواهد بود.

2. ما با ملت‌های منطقه سر جنگ نداریم. ما همواره خواهان همزیستی، احترام متقابل و صلح عادلانه بوده‌ایم و هستیم. آنچه در این دفاع چهل روزه رخ داد، پاسخ قاطع و قدرتمند به تجاوزی بود که از سوی رژیم‌های جنگ‌افروز و کودک‌کش بر ایران و بر ثبات منطقه تحمیل شد. ما ملت‌های منطقه را نه تنها همسایه، بلکه هم‌سرنوشت می‌دانیم و باور داریم که آینده این منطقه، نه در سایه ویرانی، بلکه در سایه عدالت، احترام و همکاری میان ملت‌ها ساخته خواهد شد. متجاوزان در پی «صلح از طریق قدرت» بودند ولی ما در پرتو دفاعی جانانه و کم‌نظیر با مأیوس ساختن دشمن از کاربرد قدرت در تحمیل صلح؛ تثبیت قدرت ملی از طریق صلح را پیگیری می‌کنیم. صلحی که با حفظ استقلال و کرامت ملت‌ها، به توسعه و پیشرفت همگانی منجر می‌شود.

3. نکته آخر توجه ویژه به آینده است. در این ایام، در معرض تهدیدها و فشارهای مختلفی قرار داشته‌ایم؛ اما جان و آبروی من در برابر بقای ایران، عزت مردم، امنیت این سرزمین و سربلندی این ملت، موضوعیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، ماندن ایران است؛ ایستادن مردم است؛ و عبور عزتمندانه این ملت از این روزهای سخت است. ما در کنار یکدیگر از این شرایط عبور خواهیم کرد. ایران، بزرگ و استوار، باقی خواهد ماند و دشمنان این سرزمین هرگز نخواهند توانست اراده ملت ایران را در هم بشکنند. آن‌گاه که قدرتمندترین ارتش و بی‌رحم‌ترین رژیم دنیا نتوانستند بر ایران غلبه کنند، روشن است که آینده از آنِ ایرانِ باثبات، پایدار و سربلند خواهد بود. من بر این باورم که با لطف و فضل خداوند دولت در کنار مردم، دست در دست یکدیگر روزهای نوینی از ایران را خواهیم ساخت؛ ساختن ایران را ادامه خواهیم داد؛ بهتر، نیرومندتر، آبادتر و شایسته‌تر از گذشته. ان‌شاالله.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»