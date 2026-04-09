گفت‌و‌گو‌های خاتمه جنگ منوط به پایبندی آمریکا به تعهدات آتش‌بس است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انجام گفت‌و‌گو‌های خاتمه جنگ منوط به پایبندی آمریکا به تعهدات آتش‌بس در همه جبهه‌ها به‌ویژه در لبنان است.

 به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، مراتب تسلیت عمیق مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به خانواده‌های داغدار شهدا و مردم و دولت لبنان ابراز کرد و از خداوند رحیم برای مجروحان سلامتی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از مقاومت اسطوره‌ای مردم لبنان در برابر سبعیت و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی، از حمایت و همبستگی بسیار ارزشمند مردم لبنان با مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تقدیر و تاکید کرد: امروز همبستگی و همدلی بین مردمان ایران و لبنان بیش از هر زمانی در طول تاریخ است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با موضوع آتش‌بس و ارتباط آن با لبنان تصریح کرد: توقف جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم آتش بس پیشنهادی پاکستان بوده و همانطور که نخست‌وزیر این کشور نیز صراحتا اعلام کرد، آمریکا متعهد به توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان بوده است و هر اقدام یا موضع‌گیری بر خلاف این تعهد به منزله عدم پایبندی آمریکا به تعهدش می‌باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی راجع به محل و زمان برگزاری گفت‌و‌گو‌های مربوط به خاتمه کامل جنگ با آمریکا گفت: دولت پاکستان از دو طرف برای سفر به اسلام‌آباد و انجام گفت‌و‌گو‌ها دعوت به عمل آورده است که در حال بررسی و برنامه‌ریزی است، اما بدون تردید انجام هر گفتگویی منوط به حصول اطمینان از ایفای تعهدات آمریکا در قبال آتش‌بس در همه جبهه‌ها است.

بقائی همچنین در رابطه با ترکیب هیات اعزامی ایران به اسلام‌آباد گفت: در صورت قطعی شدن برنامه سفر، ترکیب هیات اعزامی نیز اعلام خواهد شد.

