به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به گفته بیانیه شعام مذاکرات پاکستان تدبیر رهبر معظم انقلاب است، بنابراین مذاکرات پیش‌رو اولین آزمون «ولایت‌پذیری» در عصر جدید است که «انقلابیون واقعی» را از «انقلابی‌نماهای افراطی» متمایز می‌کند؛ صحنه آشکار است و گفتار و رفتار ما در تاریخ این سرزمین ثبت می‌شود.»