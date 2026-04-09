عضو هیات دولت افزود: بر این اساس، فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه 22 فروردین 1405 تا اطلاع ثانوی با حداقل 50 درصد کارکنان به‌صورت حضوری خواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به اولویت‌های تعیین‌شده برای دورکاری گفت: در این ایام، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به‌ترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان به‌ویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر و همچنین کارکنان دارای بیماری‌های خاص خواهد بود.

معتمدیان در ادامه درباره نحوه فعالیت بانک‌ها تصریح کرد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها با حداقل 50 درصد نیروها فعال خواهند بود و تمامی شعب بانک‌ها در استان تهران، همچنین شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، فعال بوده و به مردم خدمات ارائه خواهند کرد. مدیران شعب نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق، با حداقل 50 درصد نیروهای شاغل در شعب، روند خدمت‌رسانی را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

استاندار تهران درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی نیز گفت: فعالیت آموزشی مدارس در استان تهران بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش تا پایان فروردین‌ماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود.

وی افزود: فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز بر اساس اطلاعیه قبلی صادرشده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

معتمدیان خاطرنشان کرد: تمامی رده‌های مدیریتی استان تهران از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و باید در محل کار حضور داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم عزیز استان تهران ایجاد نشود و در صورت نیاز، در راستای ارائه خدمات پایدار به همشهریان، مجاز به به‌کارگیری نیروهایی بیش از 50 درصد اعلام‌شده نیز خواهند بود.