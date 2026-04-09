حضور حاجی میرزایی در آیین چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب
رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در آیین چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب آیتالله سید علی خامنهای محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در میان خیل عزاداران حضور یافت.
حاجی میرزایی در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم همزمان با تهران در سراسر کشور برگزار شد، ضمن تسلیت به آحاد ملت بزرگ ایران، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشت.