سردار کرمی:
دفاع ملی و چند لایه را برای کشور تدارک دیدهایم/ جغرافیای ایران برای هر متجاوز زمینی، زندان و باتلاق است
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یگانهای امنیتی غرب کشور گفت: دفاع ملی و چند لایه را برای کشور تدارک دیده ایم. این مدل دفاعی فقط مختص ایران است. جغرافیای ایران برای هر متجاوز زمینی، زندان و باتلاق است. شکست مفتضحانه عملیاتی - اطلاعاتی یگان های ویژه ی آمریکایی در شهرضا اصفهان نمونه بارز این باتلاق است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یگانهای امنیتی غرب کشور اشاره داشت: کمربند امنیتی چندلایه توسط یگانهای زمینی نیروهای مسلح ج.ا ایجاد شده است. ساختار غیرمتمرکز، رویکرد نامتقارن و روحیه جانفدایی نیروهای دفاعی ایران، جنگ رابرای دشمن سخت و غیرقابل کنترل ساخته است. سردرگمی دشمن در میدان محصول آمادگی یگانهای رزم ایران است. همگرایی و هم افزایی کم نظیری در میان ارکان دفاعی کشور و نیروهای مسلح ج.ا رقم خورده است.
ایشان در ادامه افزود: جغرافیای ایران برای هر متجاوز زمینی، زندان و باتلاق است. شکست مفتضحانه عملیاتی - اطلاعاتی یگان های ویژه ی آمریکایی در شهرضا اصفهان نمونه بارز این باتلاق است. پنتاگون و سازمان سیا به صورت مشترک با مشارکت و اقدام بیش از 500 نیروی ستادی و عملیاتی و هزینهکرد، نزدیک به بیش از یک میلیارد دلار در بخش های تجهیزات فنی، نظامی و انسانی در ایران متوقف شدند و پس از ضربه مهلک ن.م.ج.ا.ا از معرکه اصفهان فرار کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: دفاع ملی و چند لایه را برای کشور تدارک دیده ایم. این مدل دفاعی فقط مختص ایران است. اعلام حضور بیش از ۱۷ میلیون جان فدا در کنار گروههای نظامی و بسیجی، شبکه قدرتمندی را برای کشور خلق کرده است. به عزم و اراده نظامیان و غیرت ملت خودمان می بالیم.