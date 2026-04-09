به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یگان‌های امنیتی غرب کشور اشاره داشت: کمربند امنیتی چندلایه توسط یگانهای زمینی نیروهای مسلح ج.ا ایجاد شده است. ساختار غیرمتمرکز، رویکرد نامتقارن و روحیه جانفدایی نیروهای دفاعی ایران، جنگ رابرای دشمن سخت و غیرقابل کنترل ساخته است. سردرگمی دشمن در میدان محصول آمادگی یگانهای رزم ایران است. همگرایی و هم افزایی کم نظیری در میان ارکان دفاعی کشور و نیروهای مسلح ج.ا رقم خورده است.

ایشان در ادامه افزود: جغرافیای ایران برای هر متجاوز زمینی، زندان و باتلاق است. شکست مفتضحانه عملیاتی - اطلاعاتی یگان های ویژه ی آمریکایی در شهرضا اصفهان نمونه بارز این باتلاق است. پنتاگون و سازمان سیا به صورت مشترک با مشارکت و اقدام بیش از 500 نیروی ستادی و عملیاتی و هزینه‌کرد، نزدیک به بیش از یک میلیارد دلار در بخش های تجهیزات فنی، نظامی و انسانی در ایران متوقف شدند و پس از ضربه مهلک ن.م.ج.ا.ا از معرکه اصفهان فرار کردند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: دفاع ملی و چند لایه را برای کشور تدارک دیده ایم. این مدل دفاعی فقط مختص ایران است. اعلام حضور بیش از ۱۷ میلیون جان فدا در کنار گروههای نظامی و بسیجی، شبکه قدرتمندی را برای کشور خلق کرده است. به عزم و اراده نظامیان و غیرت ملت خودمان می بالیم.