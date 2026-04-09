مبعوث‌ شدن مردم نصرت الهی را نصیب ایرانیان کرد

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری گفت: مبعوث‌ شدن مردم، انسجام و وحدت ملی و رزم شجاعانه فرزندان وطن در این جنگ تحمیلی نصرت الهی را نصیب مردم ایران کرد.

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در آیین گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای افزود: آن مجاهد نستوه و شجاع، شخصیتی بی نظیر و جامع بود که به مصداق عاش سعیدا و استشهد شهیدا مزد جهاد بی وقفه، رهبری بی بدیل، روشنگری و هدایت و مبارزه بی امان با خونخواران و مستکبران عالم را از خداوند گرفت و اقدام مدبرانه خبرگان ملت برای انتخاب جانشینی شایسته از آن سلاله صالح مرحمی بر دلهای داغدیدگان و دلسوختگان امت شد.

معاون رئیس جمهور درخصوص آتش بس اخیر گفت: مردم ایران به همه دنیا نشان دادند که هیچ قدرت و ابرقدرتی یارای خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی را ندارد و به مصداق وَ مَکَروا وَ مَکَرَ اللهُ وَ اللهُ خَیرُ الماکِرین گستاخی آن ها دامن خودشان را گرفت تا به هر طریقی دنبال خلاصی از آن باشند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نیروی ایمان و اراده محکم مردم و جانفشانی نیروهای مسلح ما با اتکال به قدرت لایزال الهی پیروزی بزرگی را رقم زد و امروز جمهوری اسلامی قوی تر از هر زمانی در جهان شناخته می شود.

معاون رئیس جمهور افزود: نتیجه هرجنگی از تحقق یا عدم تحقق اهداف آن روشن می شود و در این جنگ تحمیلی دشمن نتوانست در هیچ کدام از اهداف خود مانند تجزیه ایران، ایجاد آشوب و شورش و یا تضعیف توان موشکی یا هسته ای دست یابد و این نبود مگر با مبعوث‌ شدن مردم، انسجام و وحدت ملی و رزم شجاعانه فرزندان وطن که نصرت الهی را نصیب مردم ایران کرد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد دولت و کشور همه احتمال ها را اندیشیده و برای هر حالتی در روزهای آینده آمادگی دارند و در این خصوص رئیس جمهور محترم دستورات لازم را برای آمادگی صددرصدی ابلاغ نموده اند.

اسماعیلی افزود: میدان و دیپلماسی در هماهنگی کامل به تدبیر امور مشغولند و بی تردید امروز که جهانیان توانمندی «ایران قوی» را نظاره گر بودند از این به بعد چاره ای جز قبول مناسبات جدید و معادلات نوین با حضور مقتدرانه ایران را ندارند.

