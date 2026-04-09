به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی خود نسبت به نقض آتش‌بس از سوی دشمن آمریکایی -صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت:

بار دیگر نشان دادید که مفهوم آتش‌بس را نمی‌فهمید و فقط آتش است که شما را سر عقل می‌آورد. پس باید منتظر آتش باشید!.

