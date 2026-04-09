به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی امیری در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد اجتماعی و راهبردی حضور مردم در آیین‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: امروز صحنه‌های حضور گسترده مردم، یادآور تشییع تاریخی امام راحل است؛ صحنه‌ای که از نزدیک شاهد آن بودم و سرشار از حزن، اندوه و در عین حال، پیام‌های عمیق اجتماعی و سیاسی بود.

او با بیان اینکه این حضور گسترده حامل یک پیام روشن است، افزود: ملت ایران با این حضور، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌ها و رهبری نشان دادند و این وفاداری، مسئولیتی سنگین و تاریخی را بر دوش نظام حکمرانی قرار می‌دهد تا به این سرمایه اجتماعی، پاسخی درخور و شایسته داده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام است، تصریح کرد: کارگزاران نظام هیچ شأنی جز خدمت به مردم ندارند و این حضور گسترده، تکلیف همه مسئولان را برای تعمیق خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت حکمرانی، بیش از پیش تقویت و تشدید می‌کند.

صالحی‌امیری در ادامه با تبیین «سه‌گانه پیروزی» در شرایط اخیر، گفت: پیروزی حاصل هم‌افزایی سه مولفه کلیدی است؛ مقاومت رزمندگان در میدان، حضور آگاهانه مردم در صحنه و پشتیبانی همه‌جانبه دولت. این سه‌گانه، الگویی موفق از همگرایی ملی را به نمایش گذاشت که ثمره آن، اقتدار و سربلندی ایران در عرصه‌های مختلف است.

او خاطرنشان کرد: اگر امروز ایران در جهان می‌درخشد، این درخشش مرهون ایستادگی رزمندگان، صبوری و حضور مردم و نیز پشتیبانی مستمر و بی‌وقفه دولت است؛ مجموعه‌ای که در کنار هم، توانستند از یک آزمون تاریخی با موفقیت عبور کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط خاص اخیر، بیان کرد: در طول ۴۰ روز گذشته، تلاش شد خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت مستمر و حتی‌الامکان بدون هیاهوی رسانه‌ای انجام شود تا فشار کمتری بر جامعه وارد شود. در این مدت، بیش از ۲۹ میلیون سفر در کشور انجام شد و تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم در اقصی نقاط کشور فراهم شد.

او افزود: علی‌رغم شرایط دشوار، در حوزه‌هایی نظیر تأمین سوخت، آب، برق، گاز و کالاهای اساسی، کشور با چالش جدی مواجه نشد و حتی در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌ها در تهران دچار آسیب شده بود، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت؛ این امر نشان‌دهنده حضور مؤثر و مسئولانه دولت در کنار مردم است.

صالحی‌امیری با تاکید دوباره بر اهمیت سه‌گانه «مقاومت میدان، حضور مردم و پشتیبانی دولت»، گفت: این الگو باید به‌عنوان یک تجربه راهبردی در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد و مبنای تصمیم‌سازی‌های آینده قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی به خسارات واردشده به آثار تاریخی در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، ۱۳۱ اثر تاریخی در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۶۰ اثر در تهران، ۲۳ اثر در اصفهان و ۱۲ اثر در کردستان قرار دارند و سایر موارد نیز در دیگر استان‌ها پراکنده‌ است.

او ادامه داد: در گام نخست، فرآیند مستندسازی دقیق خسارات در سراسر کشور انجام شد و در ادامه، این مستندات به نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو، لاهه، آیسسکو و سازمان ملل متحد ارسال شده است تا ابعاد این خسارات در سطح جهانی نیز منعکس شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات در دست انجام، تصریح کرد: برآورد دقیق میزان خسارات در حال تکمیل است و بلافاصله پس از پایان شرایط جنگی، عملیات مرمت و احیای آثار آسیب‌دیده آغاز خواهد شد. همچنین طی روزهای آینده، گزارش نهایی برآورد خسارات به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

صالحی‌امیری در پایان با اشاره به بازدید اخیر خود از مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، گفت: در پی بمباران‌های سنگین، بخشی از کاخ‌موزه‌های این مجموعه دچار خسارات جدی شده‌اند که اقدامات لازم برای ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی جهت مرمت آن‌ها در دستور کار قرار دارد.