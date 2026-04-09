رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در استان یزد دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان (شهدای نیروی زمینی و پدافندهوایی و نیروی دریایی ارتش ) در شهرهای یزد، خور، مهریز و رحیم آباد دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی گفت: قدرت نیروهای مسلح و اراده پولادین ملت قهرمان ایران اسلامی، آمریکا و رژیم صهیون را به زانو درآورد. صدای شکستن استخوان‌های ستون فقرات آمریکا به گوش جهانیان رسیده است، جمهوری اسلامی به پشتوانه ملت، شکست تلخی را برای استکبار جهانی بار دیگر رقم زد

وی با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی در خصوص آتش بس، افزود: ترامپ در برابر اراده و قدرت ملت بزرگ ایران ذلیلانه سر خم کرد، شروط ۱۰ گانه ملت ایران را پذیرفت، ترامپ با آن همه تکبر و زورگویی در برابر ملت نستوه ایران سر خم کرد و این نتیجه مقاومت و پاسخ های بی‌امان نیروهای مسلح و حمایت مردم بوده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حضور حداکثری مردم در حمایت از نظام در میادین شهرها را از مهمترین مولفه های قدرت خواند و خاطرنشان کرد: لازمه حمایت نیروهای مسلح، انسجام ملی و پر کردن میادین و خیابان های شهرها تا شکست نهایی استکبار جهانی است، ایران قوی، ملت قوی، ایران انقلابی، قدرت خود را نشان داده که این نیز از برکت خون شهدا است.

وی با بیان اینکه امروز تمامی رسانه‌های خارجی و وطن فروشان داخلی به قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پی برده‌اند، افزود: ترامپ قمار باز بزرگترین باخت قمار تاریخ امریکا را رقم زد، هیچ کشوری حتی ارتش های قدرتمند دنیا تا کنون نتوانسته‌اند در مقابل آمریکا و هم پیمانانش حتی گلوله ای را راهی کنند اما نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی با پرتاب موشک‌ها و پهپادهای تولید داخل و کاملا بومی ستون فقرات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیون را خرد کرده و به زانو در آورند.

وی به مکر و حیله دشمنان در طول تاریخ نسبت به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داد که شروع مذاکرات هیچ وقت پایان جنگ نبوده و باید مراقب مکر دشمن باشیم، البته که ملت عزیز ایران همیشه هوشیاری خود را حفظ کرده و غافلگیر نشده اند .

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم و استمرار آمادگی رزمی و دفاعی نیروهای مسلح، خاطر نشان کرد: ما هرگز از خون امام شهید، فرماندهان و دیگر شهدا نخواهیم گذشت، انتقام خون شهدا یکی از خواسته های مهم و بارز ملت است و هرگز دست از مبارزه بر نخواهیم داشت، خانواده‌های معظم شهدا بدانند ما منتقم خون پاک شهدا هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در جریان این سفر با خانواده‌های شهیدان محمد سلمان، محمد دهقانی دهنوی، عبدالرضا ابولی پناه و ابوالفضل کریمی دیدار کرد