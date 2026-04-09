شهادت دختر ۷ ساله بر اثر سقوط پهپاد دشمن در روستای غلام شوشتر

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی اظهار داشت: ساعت ۲۱ شامگاه روز چهارشنبه ۱۹ فروردین یک فروند پهپاد دشمن صهیونیستی در محدوده روستای غلام در بخش میان آب شهرستان شوشتر مورد اصابت پدافند هوایی نیروهای مسلح جان برکف جمهوری اسلامی قرار گرفت و ساقط شد.

وی افزود: در پی سقوط این پهپاد ۶ نفر زخمی شدند و یک دختر بچه ۷ ساله (اعضای یک خانواده) شهید شد.

به گفته حیاتی، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در منطقه حاضر شدند و اقدامات لازم برای انتقال مصدومان و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است.

در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به برخی زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی در خوزستان، چندین نقطه در استان هدف قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، فرودگاه بین‌المللی سردار شهید سلیمانی اهواز در جریان این حملات مورد اصابت قرار گرفت. همچنین طی روزهای گذشته پایانه تجاری مرزی شلمچه در خرمشهر هدف تهاجم هوایی قرار گرفت که بر اثر آن آسیب‌های جدی به این پایانه وارد شد.

در ادامه این حملات، صبح روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ برخی شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز مورد اصابت قرار گرفتند که در نتیجه آن، بخش‌هایی از شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲، کارون، رازی و بندر امام دچار آسیب شد.

بر اساس این گزارش، برای چهارمین بار در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، شرکت کشتی‌سازی خرمشهر نیز امروز مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفت.