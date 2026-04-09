به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری قائد شهید ملت، بیان کرد:

ملت سرافراز ایران!

چهلمین روز شهادت سرافرازانه و مقتدرانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی، نایب برحق حضرت ولی عصر "عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف"، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای "رضوان‌الله‌تعالی‌علیه"، فرا رسید.

بی شک غم فقدان این پیشوای انقلاب سخت است ولی تحمل این فراغ با ظهور وعده های الهی در تداوم مسیر ولایت اولیای الهی، رفعت دوباره ایران اسلامی و پایان دوران سیاه استکبار در منطقه در اثر این خون پاک و نهضت ساز، ممکن شده است. شهادت این رهبر حکیم به اندازه حیاتشان در پیشبرد انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موثر بود و شهادت ایشان، بعثت مردم ایران را به دنبال داشت.

مقاومت و وحدت ملت تاریخ ساز ایران و همه ارکان حاکمیت نظام مقدس اسلامی به همراه یکصد ضربه مهلک و تهاجمی نیروهای مسلح ج.ا ایران بر پیکر نحس و نجس دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی و عقب نشینی های خفت بار متجاوزان در این جنگ تحمیلی، بخشی از برکات خون مطهر امام وعده های صادق، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بوده اند.

اندیشه، گفتمان، سیره و فرامین این حکیم زمان در موضوعات مقاومت، استقلال، پیشرفت، عدالت، وحدت، ظلم ستیزی و معنویت گرایی، منظومه جامع و لامع درامر حکمرانی هستند. این اندیشه متعالی پژواکی از قوت ایمان، طهارت روح، عزت نفس، شجاعت بی‌نظیر، معرفت بر دانش روز، دوراندیشی، اخلاص در عمل و باور ژرف امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه به جهاد فی سبیل الله می باشد.

در پایان یاد و خاطره قائد شهید ملت ایران، شهیدانی از بیت محترم ایشان و سرداران رشید ایران اسلامی، امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده و سرلشکر بسیجی شهید محمّد شیرازی و همراهانشان را گرامی می داریم و با ولی فقیه زمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای میثاق دوباره می بندیم تا راه رهبر شهید را به مانند جانفداهای وطن با قوت و قدرت ادامه دهیم.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور میشود که با شهادت و هجرت الی الله امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، نام، راه و سیره رفیع ایشان و تداوم انتقام خون معظمشان و همه شهدای وطن متوقف نخواهد شد و با قدرت و شکوه تحت راهبری خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ادامه خواهد یافت. انشاءالله.

