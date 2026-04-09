به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید صادق پیشنمازی عضو مجلس خبرگان رهبری، در واکنش به آتش‌بس اخیر در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: با توجه به سابقه قطعی نقض مکرر تعهدات و آتش‌بس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، هیچ‌گونه اعتمادی به پایبندی آنان وجود ندارد.

وی با استناد به آیه ۱۲۰ سوره بقره و با قدردانی از مردم، رزمندگان و مسئولان، همچنین گرامیداشت چهلم امام و رهبر شهید، شرایط کنونی را حساس توصیف کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پذیرش برخی پیش‌شرط‌ها از سوی طرف مقابل، این وضعیت را نشانه‌ای از برتری جبهه ایران اسلامی دانست و افزود: تنها راه تضمین اجرای تعهدات دشمن، بهره‌گیری از اهرم‌های مؤثر و کنترل رفتار آنان در عرصه‌های اقتصادی و راهبردی است.

آیت‌الله پیشنمازی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: مدیریت این گذرگاه راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های آن از مهم‌ترین ابزار‌ها برای وادار کردن دشمن به پذیرش حقوق ملت ایران است و این مسئله حتی در روند مذاکرات نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرگونه عقب‌نشینی در استفاده از این اهرم‌ها می‌تواند موجب برهم خوردن موازنه به نفع دشمن شود، چنان‌که در برخی مقاطع کاهش محدودیت‌ها و افت قیمت نفت منافع طرف مقابل را تأمین کرده و همزمان نشانه‌هایی از عدم پایبندی آنان به برخی مفاد توافق نیز مشاهده شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به نقض حتی جزئی تعهدات از سوی دشمن خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه تخلف، پاسخ قاطع و متناسب باید بدون تأخیر در دستور کار قرار گیرد، زیرا تجربه نشان داده است طرف مقابل تنها در برابر قدرت و اقتدار رفتار خود را اصلاح می‌کند.

وی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی مفاد توافقات تأکید کرد و گفت: انتشار دقیق متن توافق برای افکار عمومی می‌تواند از بروز ابهامات جلوگیری کرده و مانع تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته در حوزه توافقات بین‌المللی شود.

آیت‌الله پیشنمازی مرجع نهایی تأیید و اعلام مواضع رسمی در چنین موضوعاتی را رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: مردم و نیرو‌های انقلابی همواره در انتظار اعلام نظر رسمی از این مجرا هستند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و حضور در صحنه مسیر تحقق اهداف نظام را دنبال خواهند کرد و در دفاع از آرمان‌های خود استوار باقی می‌مانند.