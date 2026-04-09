محسن رضایی: مسئولیت فروپاشی آتشبس با آمریکاست
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی تاکید کرد: مسئولیت فروپاشی آتشبس با آمریکا است که یا نمیخواهد و یا نمیتواند سگ هار خود را قلاده ببندد. نقض آتشبس از سوی آمریکا نیز تحمل نخواهد شد.
یه گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«با تمام قوا در کنار مجاهدان حزبالله هستیم و دشمن صهیونیستی را تنبیه خواهیم کرد. مسئولیت فروپاشی آتشبس با آمریکا است که یا نمیخواهد و یا نمیتواند سگ هار خود را قلاده ببندد. نقض آتشبس از سوی آمریکا نیز تحمل نخواهد شد.»