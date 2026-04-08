واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از اتشبس نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصویر توییت شهباز شریف نخستوزیر پاکستان به ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از آتشبس نیست، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصویر توییت شهباز شریف نخستوزیر پاکستان که صراحتا توقف جنگ و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را بهعنوان بخشی از تفاهم آتشبس ایران-آمریکا ذکر کرده است، نوشت:
"اگر این [ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از اتشبس نیست] نمونه دیگری از دبه زودهنگام آمریکا نیست، پس چیست؟!"
لازم به ذکر است مقامات آمریکا تنها چند ساعت پس از اعلام خبر تفاهم آتشبس با ایران که مقرر بود همه جبههها از حمله لبنان را شامل بشود، در چرخشی آشکار اعلام کردند موضوع لبنان بخشی از تفاهم آتشبس با ایران نیست! این در حالی است که نخستوزیر پاکستان بهعنوان میانجی تفاهم آتشبس صراحتا توقف جنگ علیه لبنان را بخشی از تفاهم آتشبس با ایران دانسته بود.
امروز رژیم صهیونیستی با حمله به مناطق مسکونی لبنان، بیش از هزار لبنانی را شهید یا مجروح کرده است.