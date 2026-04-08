فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه: خشم انقلابی سربازان ایران ذرهای فروکش نکرده است
فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: خشم انقلابی فرزندان و سربازان ملت عظیم ایران ذرهای فروکش نکرده است.
به گزارش ایلنا، فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم
خشم انقلابی فرزندان و سربازان ملت عظیم ایران ذرهای فروکش نکرده است.
ارادهها مصمم، چشمها قفل بر عمق لشگر دشمن، بانک اهداف معین و مشخص.
آمادهایم و گوش به فرمان ...»