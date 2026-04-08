گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش ایلنا، جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان عصر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه پس از اعلام آتش بس را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از توقف جنگ، ابراز امیدواری کرد این امر زمینه ساز خاتمه کامل جنگ و بازگشت امنیت و ثبات به منطقه شود.

