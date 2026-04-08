حملات اسرائیل علیه لبنان، اقدامی اهریمنی برای تداوم جنگ در منطقه و تخریب دیپلماسی است

به گزارش ایلنا، کنستانتینوس کمبوس وزیر امور خارجه قبرس عصر چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۴۰ روز تجاوز نظامی آنها علیه ایران، بر مسئولیت همه کشورها برای محکوم‌کردن این جنایات و مطالبه پاسخگویی جنایتکاران تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به ممنوعیت هرگونه حمایت و پشتیبانی از متجاوزان وفق حقوق بین‌الملل از جمله بند ۳ قطعنامه تعریف تجاوز، بر مسئولیت بین‌المللی همه طرف‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایت تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت داشته‌اند تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش پیشنهاد میانجیگران برای آتش‌بس جهت تمهید مذاکرات خاتمه کامل جنگ، تصریح کرد: با توجه به بدعهدی‌های مکرر آمریکا، دنیا با بدبینی عملکرد آمریکا را نظاره می‌کند.

عراقچی با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار صدها نفر، تصریح کرد: توقف تجاوز نظامی اسرائیل علیه لبنان بخشی از تفاهم آتش‌بس ایران-آمریکا بود که توسط نخست‌وزیر پاکستان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: حملات اسرائیل علیه لبنان، اقدامی اهریمنی از سوی رژیم صهیونیستی برای تداوم جنگ در منطقه و تخریب دیپلماسی استه پیامدهای آن بر عهده آمریکا خواهد بود.

وزیر امور خارجه قبرس که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، با ابراز خرسندی از توقف جنگ و اعلام آتش‌بس، بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس و تمرکز بر مسیر دیپلماتیک در منطقه تاکید کرد.

